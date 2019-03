Putin peste jumatate dintre romani sunt de parere ca beneficiile vaccinarii sunt mai mari decat riscurile, 62,7% din populatie este de acord cu ideea vaccinarii obligatorii in cazul copiilor, iar 81,1% dintre cei chestionati sunt de parere ca vaccinarea copiilor este necesara, potrivit unui studiu al INSCOP pentru Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF).



Atitudinea intregii populatii fata de vaccinare si vaccinuri a fost transpusa intr-o cercetare sociologica profesionista, prima de acest fel realizata in Romania, de catre INSCOP, pentru Societatea Nationala de Medicina Familiei, potrivit sursei citate.

"Studiul arata ca 62,7% din populatie este de acord cu ideea vaccinarii obligatorii in cazul copiilor, iar 81,1% dintre cei chestionati sunt de parere ca vaccinarea copiilor este necesara. Putin peste jumatate dintre romani sunt de parere ca beneficiile vaccinarii sunt mai mari decat riscurile", concluzioneaza studiul, potrivit Agerpres.

Un alt aspect important al studiului vizeaza sursele de informare in domeniul vaccinarii. "Aproximativ doua treimi dintre respondenti sunt de parere ca parintii trebuie sa discute cu medicul de familie despre ingrijorarile legate de vaccinarea copiilor lor.

In ce priveste ordonarea surselor de informare, medicul de familie este pe primul loc cu o pondere de 66,4%, dar canalele de comunicare online si offline sunt de asemenea o sursa importanta pentru a afla beneficiile, riscurile, calendarele sau schemele de vaccinare", mai spune sursa citata.

INSCOP Research noteaza in analiza sa, potrivit SNMF, ca "cercetarea sociologica releva o atitudine ambivalenta a unei parti a populatiei fata de vaccinuri si vaccinare, ceea ce reflecta faptul ca perceptiile rationale asupra acestui subiect sunt viciate semnificativ de o serie de mituri care alimenteaza neincrederea si impun necesitatea unor campanii solide de informare si educare, mai ales a tinerilor, cu privire la rolul pozitiv al vaccinarii asupra sanatatii publice".

"Majoritatea romanilor sunt de acord cu vaccinarea, procentul concetatenilor nostri care refuza vaccinul si vaccinarea fiind foarte mic. Exista insa un segment de populatie semnificativ care nu este pe deplin convins de principiile vaccinarii, ezitant, acest segment fiind probabil cel mai vulnerabil la eventuale mesaje antivaccinare", a mai aratat studiul INSCOP.

Datele relevate de acest studiu vor fi folosite de Grupul de Vaccinologie al SNMF pentru a realiza o serie de recomandari si propuneri de strategie de comunicare medicilor de familie si va fi pus la dispozitia Ministerului Sanatatii si Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate pentru ca, impreuna, specialistii sa foloseasca toate instrumentele stiintifice pentru crearea de politici coerente si eficiente in domeniul vaccinarii, in concordanta cu dorintele si asteptarile populatiei.



Sondajul de opinie la nivel national a fost realizat de INSCOP Research in perioada 21 ianuarie-11 februarie 2019 pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondentilor. Studiul a fost comandat de catre Societatea Nationala de Medicina Familiei si proiectat cu sprijinul Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universitatii din Bucuresti si al Societatii Romane de Microbiologie.

Volumul esantionului de tip multi-stratificat, probabilistic a fost de 2.115 persoane si este reprezentativ pentru populatia Romaniei, neinstitutionalizata, cu varsta de 18 ani si peste 18 ani. Eroarea maxima admisa a datelor este de plus/minus 2,1%, la un grad de incredere de 95.