Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o atentionare Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite pentru zona de munte din 27 de judete, valabila pana luni dupa-amiaza.



In perioada 10 martie, ora 12:00 - 11 martie, ora 16:00, la munte vantul va sufla tare, cu viteze de peste 80 - 90 km/h, iar in zona inalta, mai ales a Carpatilor Orientali si Meridionali, se vor depasi 100 - 120 km/h. La altitudini de peste 1.800 de metri, temporar, in cursul noptii de duminica spre luni (10/11 martie) va ninge viscolit.

Judetele afectate sunt: Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures, Harghita, Neamt, Bacau, Vrancea, Covasna, Buzau, Prahova, Dambovita, Brasov, Arges, Sibiu, Valcea, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Alba, Cluj si Salaj.

Meteorologii atentioneaza ca se vor semnala intensificari temporare ale vantului si in celelalte regiuni, cu viteze in general de 50 - 60 km/h, iar in Moldova si Transilvania, rafalele vor atinge 60 - 70 km/h.

In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va atentionarea emisa duminica.