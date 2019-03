Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada in Capitala, duminica si luni, iar vantul va avea intensificari temporare de pana la 55 kilometri pe ora, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.



Potrivit meteorologilor, pana luni, la ora 8:00, cerul va fi variabil, cu unele innorari noaptea. Vantul va avea intensificari temporare in cursul zilei si din nou in a doua parte a noptii, cu rafale in general de 45-55 km/h. Temperatura maxima va fi de 20-21 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 7 grade.

Pe parcursul zilei de luni, pana la ora 20:00, vremea va fi in continuare deosebit de calda pentru aceasta data, desi temperatura aerului va scadea usor fata de ziua precedenta. Cerul va fi temporar noros, iar vantul va continua sa prezinte intensificari, mai ales in prima parte a zilei, cu viteze la rafala in general de 45-55 km/h. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 18 grade, scrie Agerpres.