Actorul Victor Rebengiuc afirma, intr-un intrviu acordat pentru Digi24, ca "Romania e ramasa in urma. Daca ramanem sub aceeasi conditie pana la sfarsitul sfarsitului, sfarsitul n-o sa fie departe. In mod voit e tinuta jos", considera el.



"Ce faci tu pentru lumea asta, dupa ce sa te poata aprecia, ca esti roman, atata doar? Trebuie sa faci ceva, sa se vada ca esti bine intentionat, ca vrei sa traiesti intr-o lume libera si adevarata, ca vrei sa faci tot ce se poate face pentru ca lumea asta sa mearga inainte, nu sa ne ingropam", a afirmat el.

"In momentul in care vii in Romania vii in alta lume, o lume care e jos de tot, o lume necivilizata, fara sosele, fara spitale, fara scoli, scolile sunt o nenorocire, nu mai vorbesc de closetele din fundul curtii, pentru ca sunt multe si e dificil de rezolvat treaba asta. Romania e ramasa in urma. Daca ramanem sub aceeasi conditie pana la sfarsitul sfarsitului, sfarsitul n-o sa fie departe. In mod voit e tinuta jos”, a spus Victor Rebenciuc.

El considera ca PSD a avut voturile unei majoritati dintr-o minoritate de oameni care s-au prezentat la vot, pentru ca nu s-a prezentat o majoritate semnificativa la vot.

"Oamenii care cred in PSD sunt oameni care, in general, asteapta binefaceri venite din cer. Uitati-va cum se lupta pentru ca sa primeasca doi mici, acolo unde se fac nu stiu ce festivitati si se dau in mod gratis mici, fasole, si cum se bat oamenii, se calca in picioare ca sa prinda doi mici. (...) Oamenii astia, daca le spui: va marim leafa, pensia, la anu' o sa fie si mai mare... eu ma intreb de unde dai banii astia. Ii ai ca sa-i dai? Ii iei de undeva? Existau banii astia? Muncisera pentru ei, facusera, castigaseram banii astia noi prin munca noastra sau te imprumuti? Eu personal nu ma imprumut niciodata. Bancile ar muri daca ar fi toti ca mine. Dar eu nu ma imprumut pentru ca nu pot sa traiesc cu obsesia asta ca am de dat niste bani inapoi, aoleu, ce ma fac, cum fac. Nu pot trai cu asta. Am avut leasing la o masina si a fost o problema pentru mine", a spus Victor Rebengiuc, potrivit News.ro.

El a mai spus ca toti oamenii ar trebui sa se intrebe din ce bani se vor realiza promisiunile.

"Cand spui asa ceva: o sa aveti, o sa aveti, o sa va dam, o sa va dam si nu te intrebi, tu, astuia care i se promite, dom'le da' de unde or avea astia bani? Ei se imprumuta la dobanzi mari, banii astia vor trebui dati inapoi, cine sunt cei care ii vor da inapoi acesti bani? Noi si urmasii nostri. Copilul meu, nepotul meu si al dvs. O sa fie nevoiti sa munceasca sa plateasca niste datorii pentru o iluzorie bunastare pe care am avut-o noi si pe care doar in momentul in care am primit foita cu un salariu marit, ca a doua zi a si venit inflatia, au venit taxele”, a mai spus el.