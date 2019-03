Anuntul decesului a fost facut pe Facebook. "Viorel a plecat la ceruri. Va multumim ca i-ati fost alaturi in toata aceasta perioada in care a luptat cu cancerul. Va multumim pentru suport, donatii si ganduri bune. Sa-i pastram amintirea vie. Dumnezeu l-a luat la el... ne-a lasat operele lui si un gol imens pe care il simte o tara intreaga. Sa il pomenim cu un gand bun. Zbor lin, Viorel”, arata mesajul publicat de catre cunoscutii acestuia.

Viorel Mardare a devenit cunoscut dupa ce a realizat numeroase spoturi publicitare si sociale de promovare a Republicii Moldova, scrie Hotnews

In anul 2016, filmuletul „Go on. Fruits from Moldova”, in care piesa "The Show Must Go On" este interpretată de moldoveni, a devenit viral.