Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi sustine ca acuzatiile care ii sunt aduse in dosarul in care este invinuita pentru constituire de grup infractional organizat in modalitatea coordonarii si complicitate la represiune nedreapta sub forma participatiei improprii sunt "fabulatii intocmite exclusiv in scopul denigrarii".



"Invinuirile descrise in comunicatul de presa sunt fabulatii intocmite exclusiv in scopul denigrarii, chiar atitudinea procurorului de caz, Adina Florea, dovedind ca doreste doar un dosar mediatic si nu unul juridic, in care sa se afle adevarul", precizeaza Laura Codruta Kovesi intr-un comunicat prin care emite un drept la replica fata de comunicarea prin care Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a prezentat acuzatiile aduse acesteia intr-un nou dosar.

Ea explica faptul ca emiterea unor ordine interne in activitatea curenta a procurorului sef DNA este reglementata, ca atare nu poate fi considerata o activitate ilegala si ca emiterea unor circulare/ordine constituie o componenta a activitatii manageriale pentru uniformizarea practicilor in cadrul structurii de parchet si nu constituie acte ilicite.

"Este absolut hilar sa se sustina ca emiterea unor ordine interne scrise este o componenta a coordonarii unui grup infractional organizat. Asa lucreaza toate Parchetele si toate institutiile publice, in general. Aceste circulare au rolul unor indrumari de natura teoretica, procurorii fiind independenti in activitatea lor, mai ales atunci cand vorbim de administrarea probelor si de solutiile emise. Atunci cand procurorii audiaza martori sunt obligati sa respecte dispozitiile Codului de procedura penala si nu indrumarile teoretice care vizeaza interpretarea unor dispozitii legale. Modul in care procurorii au audiat martorii in procesul penal este verificat de catre judecatori atunci cand judeca dosarele. Sanctiunea audierii unor martori cu nerespectarea dispozitiilor legale are ca efect inlaturarea acestora ca probe din procesul penal", mentioneaza Kovesi.

Kovesi: Este revoltator si jignitor pentru DNA

Aceasta adauga ca circulara la care se face referire in comunicatul de presa al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, ci o sinteza a concluziilor desfasurate la o sedinta de lucru interna din DNA, prin care s-a comunicat tuturor procurorilor ca a existat o situatie in care procurorii de caz au audiat un martor cu identitate reala si apoi si cu identitate protejata.

"Prin circulara respectiva am transmis tuturor procurorilor modul in care a fost solutionata situatia de catre instanta de judecata. Esenta sintezei a fost aceea ca judecatorul trebuie incunostiintat de catre procuror in cazul in care este vorba de acelasi martor", spune fosta sefa a DNA.

Laura Codruta Kovesi afirma ca cel mai relevant este faptul ca respectiva circulara a fost emisa la cateva luni dupa ce martorii fusesera audiati in acest fel de catre Serviciul Teritorial Ploiesti, astfel ca este imposibil ca circulara sa fi determinat in orice fel un comportament anterior al unor procurori DNA.

"Circulara a fost emisa in luna octombrie 2016, dupa ce in cauza fusese finalizat rechizitoriul, iar dosarul trimis in instanta. Conducerea centrala a DNA a aflat despre modul de audiere cand aceasta problema s-a ridicat in judecata in camera preliminara si acesta este motivul pentru care s-a discutat intr-o sedinta de lucru situatia creata. Este aberant sa acuzi ca sedintele interne ale DNA in care noi, procurorii, discutam organizarea activitatii au constituit activitati ale unui grup infractional. Este revoltator si jignitor pentru DNA si pentru magistratura in general, astfel de sedinte avand loc in toate Parchetele. De altfel, problema a mai fost dezbatuta ulterior si in cadrul altor sedinte ale DNA si pentru ca nu a existat o opinie unanima a fost constituit un grup de lucru pentru analizarea practicii judiciare in materie si formularea unor concluzii", mentioneaza aceasta.

Cu privire la Ordinul 38/2016 privind adoptarea unor practici unitare in administrarea probelor audio-video la nivelul DNA, Kovesi precizeaza ca, dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala si dupa adoptarea Deciziei Curtii Constitutionale 51 din 16 februarie 2016 privind interceptarea si inregistrarea convorbirilor telefonice, a fost necesara uniformizarea practicilor privind aceasta activitate la toate structurile DNA.

"Aceasta masura manageriala s-a impus pentru ca am constatat practici diferite in interiorul DNA. Am avut in vedere si deciziile instantelor de judecata pe dispozitiile legale privind interceptarile. Prin ordin intern am constituit un grup de lucru la propunerea Serviciului Tehnic, iar ordinul procurorului-sef DNA a preluat concluziile pe care acest grup de lucru le-a formulat. In principal, ordinul a stabilit modul in care procurorii vor lucra cu Serviciul Tehnic al DNA, circuitul documentelor si al suportilor tehnici. Acest ordin s-a impus in principal pentru ca Serviciul Tehnic al DNA deservea toate structurile teritoriale. El nu contine nicio dispozitie contrara legii, ci stabileste doar circuitul administrativ al documentelor, lucrarilor si suportilor optici in cazul interceptarilor efectuate prin serviciul tehnic al DNA", sustine fostul procuror-sef al DNA.

In legatura cu cea de-a doua acuzatie, ea arata ca este vorba de un rechizitoriu cu aviz de legalitate de la un procuror sef de sectie, rechizitoriu care, potrivit legii, nu trebuie avizat si nici nu a fost avizat de procurorul-sef al DNA.

"Comunicatul SIIJ face referire la 'conduita mea de procuror ierarhic', o acuzatie neclara si foarte generala, in conditiile in care acest caz nu s-a aflat niciodata in coordonarea mea si nu am avizat de legalitate nici unul din actele din dosar. Legalitatea rechizitoriului a fost confirmata oricum de Inalta Curte de Casatie si Justitie in judecata in camera preliminara. Cazul nu a fost solutionat definitiv pe fond", precizeaza Kovesi.

Kovesi: Modul in care s-a desfasurat si se desfasoara in acest caz urmarirea penala este o pata pe obrazul justitiei

Ea arata ca "este absolut hilar sa se sustina ca, prin aceasta activitate manageriala de stabilire a unor reguli administrative, am participat coordonat la comiterea unor fapte penale".

Laura Codruta Kovesi apreciaza ca fiind in totala contradictie cu normele legale si, deci, lovite de nulitate, "toate" actele SIIJ efectuate impotriva sa.

"Toata activitatea s-a derulat cu impiedicarea exercitarii drepturilor mele legale. Nu am avut acces la acuzatiile in detaliu, nefiindu-mi comunicata ordonanta prin care s-a formulat acuzatia. Modul in care s-a desfasurat si se desfasoara in acest caz urmarirea penala este o pata pe obrazul justitiei, caci, in mod evident, SIIJ nu urmareste administrarea unor probe valide, in conformitate cu principiul loialitatii, ci crearea unei aparente de vinovatie pentru influentarea opiniei publice", conchide fosta sefa anticoruptie.

Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au anuntat, vineri, ca au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de fostul procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat in modalitatea coordonarii (...) si complicitate la represiune nedreapta sub forma participatiei improprii.