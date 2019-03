Dupa postarile lui Mihai Sora in legatura cu Digi24, jurnalistul Cristian Tudor Popescu, a avut o reactie joi seara, la care a primit raspuns vineri din partea filosofului in varsta de 102 ani.



Povestea a inceput in momentul in care Mihai Sora a reactionat dupa ce Florin Iordache, fost ministru al justitiei si actual presedintele al Comisiei speciale pe legile justitiei a fost invitat la postul de televiziune Digi24. Filosoful a mentionat la momentul respectiv ca "o televiziune care il invita pe AltaIntrebare in fata romanilor merita sa dispara", revenind ulterior cu cateva clarificari, mentionand ca "«Merita sa dispara» nu inseamna «Trebuie sa dispara»".

O replica din partea jurnalistului Cristian Tudor Popescu nu a intarziat sa apara pe marginea acestui subiect: "Domnul Sora argumenteaza dupa aceea ce a spus. Pomeneste despre niste expresii care ar fi de fapt echivalentul celor spuse de dansul. Spune ca 'merita sa dispara' e totuna cu 'dupa fapta si rasplata', sau 'si-a facut-o cu mana lui'. De asemenea mai spune domnul Sora ca intre 'merita sa' si 'trebuie sa' este 'o diferenta ontologica, nu doar (formal) lingvistica. Prin urmare, ii dau si eu un raspuns domnului Mihai Sora, un raspuns ontologic: Sa mori tu? A? Sa mori tu? Eu sper ca domnul Sora nu se va supara, pentru ca domnul Sora nu este bantuit de 'incapacitatea de a analiza lucid o situatie, de a stabili relatia de cauzalitate intre fenomene', cum suntem noi, eu, in cauza", a spus el la Digi24, citat de hotnews.ro.

Mihai Sora: "Sa mori tu?" nu e acelasi lucru cu "Sa mori tu!"

Mihai Sora i-a raspuns lui Cristian Tudor Popescu printr-o noua postare pe Facebook:

"Dragi prieteni, fireste ca nu ma supar! Nici nu te poti supara pe dumnealui pentru asemenea copilarii. Mai mult decat atat: 'Sa mori tu?' nu e acelasi lucru cu 'Sa mori tu!'

Forma interogativa este o forma familiara si draguta, adesea folosita de copii; uneori, in cazul celor foarte mici, cu pronuntia 'Sa moli tu?'. Iar aceasta forma interogativa nu inseamna nimic altceva decat 'Vorbesti serios?' sau 'Pe cuvantul tau?'. Este, asadar, o diferenta – ontologica! – intre cele doua intonatii: interogativa si exclamativa.

Deci, da, sa mol eu…



As vrea, totusi, sa precizez ca ar fi fost, poate, mai util pentru publicul televiziunii Digi24 un comentariu legat de recentele plecari (?), destituiri (?) ale unor jurnalisti din redactie. Rezulta ele dintr-o noua viziune editoriala a postului?

Ar fi fost binevenit un comentariu legat de ingrijorarile colegilor de la G4Media*. Sunt, oare, aceste ingrijorari intemeiate? Iata o intrebare legitima, pe care si-o pun multi oameni, zilele acestea, in contextul 'cartelizarii televiziunilor de stiri' (ca sa folosesc expresia jurnalistului Dan Tapalaga).

Pe scurt: ar fi fost, cred, mai demne de atentie aceste temeri privind evolutia postului, decat rastalmacirea bietelor mele randuri, amputate tocmai de ideea principala, si anume ca: orice incurajare a discursului mincinos al Puterii nu este un semn de 'impartialitate', de 'echidistanta' jurnalistica (obligatorii intr-o societate functionala, cu reperele bine asezate si anticorpi dinamici fata de orice derapaj al Puterii), ci inseamna – de facto – complicitate. Complicitate cu jaful, cu prostia rauvoitoare, cu incompetenta, cu hotia si coruptia care distrug Romania. Incurajandu-le si legitimandu-le, dandu-le o platforma de exprimare, devii – inevitabil – complice.

Ei bine, sunt oameni (600.000, titra chiar postul Digi24, in urma cu doi ani) care nu au uitat pentru ce au iesit si ies in continuare sa protesteze in strada. Sunt oameni carora inca le pasa in ce directie o va lua aceasta tara. Le PASA in adevaratul sens al verbului, nu doar sub forma declaratiei pur retorice, emisa de pe un fotoliu, acasa ori intr-o redactie.

Merita sa iesi in strada si sa protestezi cand AltaIntrebare sau un succesor de-al acestuia da ordonante pentru a-i scapa pe hoti si a macelari Justitia?

Mihai Sora: Nu poti sta indiferent in fata atacului asupra statului de drept

Merita sa te uiti la un post de televiziune care face din AltaIntrebare un invitat respectabil, un politican credibil si… inocent?Nu merita.

O redactie luminata ar trebui sa inteleaga, intai de toate, ca invitarea in platou a groparilor Romaniei, a celor din pricina carora mii de oameni protesteaza de mai bine de doi ani in strada, precum si pozitia ghiocel in fata acestor persoane nu reprezinta un lucru anodin, mai ales in contextul tensionat, disfunctional si viciat pe care il traieste, astazi, tara. Tocmai dimpotriva: reprezinta, asa cum aminteam anterior, o forma de complicitate cu raul aflat la putere. Mai devreme sau mai tarziu, publicul inteligent si responsabil sanctioneaza – pe buna dreptate (sau, altfel spus, pe merit!) – complicitatile si abdicarile postului respectiv: pur si simplu renuntand sa-i mai acorde vreo atentie si cautand in alta parte surse credibile de informare.

Stiu, a venit primavara… A iesit soarele, au aparut si ghioceii…

Dar tara arde, oameni buni! Iar in fata borfasilor ajunsi la carma Romaniei nu poti sta ghiocel! Daca – in mod real, cu adevarat – iti pasa".