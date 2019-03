Romania se pregateste sa treaca la ora de vara in luna martie.



Romania va trece la ora de vara in ultima duminica din luna martie. Astfel, in anul 2019, in noaptea de sambata spre duminica, 30 spre 31 martie, ora 3:00 va deveni ora 4:00.

Trecerile de la ora de vara la ora de iarna si de la ora de iarna la cea de vara se afla in stransa legatura cu echinoctiilor de primavara si de toamna, noteaza antena3.ro.

Ora oficiala de vara la care trece tara noastra mereu in ultima duminica din martie, a fost introdusa, in Romania, pentru prima data in 1932.

Prin introducerea orei de vara, s-a urmarit sa se beneficieze cat mai mult de lumina naturala a Soarelui si de reducerea folosirii luminii artificiale.

Efectele trecerii la ora de vara

Un studiu realizat in 2008 de catre o echipa de cercetatori suedezi a aratat ca rata aparitiei atacurilor de cord creste cu 5% in prima saptamana dupa trecerea la ora de vara fata de rata medie din alte perioade ale anului.

Tranzitia la si de la ora de vara favorizeza agitatia nocturna si reduce calitatea somnului. Lipsa de somn poate elibera hormoni de stres, ceea ce poate duce la complicații mai severe la persoanele deja expuse riscului de a avea un atac de cord.

In ceea ce priveste influenta trecerii la ora de vara atunci cand vine vorba despre condus parerile sunt impartite. Un studiu din 2010 publicat in Journal of Safety Research arata ca de fapt ora de vara poate duce la scaderea numarului de accidente prin cresterea vizibilitatii dimineata. Un alt studiu care a analizat numarul accidentelor rutiere in Finlanda cu o saptamana inainte si o saptamana dupa tranzitie, din 1981 si pana in 2006, nu a gasit nicio schimbare semnificativa a numarului de accidente produse in aceasta perioada. La polul opus, alte studii arata ca, avand in vedere faptul ca trecerea la ora de vara favorizeaza aparitia oboselii, au loc mai multe accidente decat in alta perioada a anului.

Ceasul nostru intern controleaza eliberarea anumitor hormoni care afecteaza anumite comportamante ca starea de spirit, mancatul sau somnul. Atunci cand ritmul circadian nu mai este asa cum ar trebui sa fie, organismul observa diferenta chiar daca este voba doar despre o ora de somn. Astfel, in anumite cazuri acest lucru echivaleaza cu dureri de cap care pot dura cateva zile sau chiar saptamani

Trecerea la ora de vara are mai multe efecte, statisticile aratand ca pot surveni o serie de schimbari. Cateva dintre acestea ar fi: