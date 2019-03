Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Femeii.



"Am participat joi seara la premierea celor mai bune femei antreprenor din Romania. In sala erau mai mult de 800 de femei care au reusit sa puna pe picioare o afacere de succes si sa creeze zeci de mii de locuri de munca. Femei care au hotarat sa fie autoarele propriilor vieti, ramanand in acelasi timp pasionate si responsabile pentru societate. Femei darnice cu viata si cu bunurile proprii mai ales fata de persoanele si grupurile vulnerabile, minoritare sau marginalizate. Femei care inteleg ca intre interesul privat si cel general exista puternice legaturi care duc la actiuni generoase, responsabile si angajate. Femei care accepta si promoveaza spiritul critic si libertatea de exprimare!

Jos palaria pentru toate femeile curajoase din Romania! La multi ani!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.

Anterior, liderul ALDE a postat un filmulet in care a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Femeii.