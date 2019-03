Senatorul PNL Florin Citu sustine ca, joi seara, Liviu Dragnea a primit chiar de la Florin Georgescu studiul de impact al BNR privind efectele OUG 114, iar liderul PSD „a fost socat” si i-a chemat la discutii pe Darius Valcov si Eugen Teodorovici.





"Aseara Dragnea a primit studiul de impact facut de Florin Georgescu si asumat de BNR. Studiul i-a fost prezentat de autor, care a fost si supervizor al programului de guvernare al PSD. Un om in a carui expertiza si experienta Liviu Dragnea are incredere. A fost socat de concluziile studiului si imediat i-a chemat pe Valcov si Teodorovici. Amandoi au inceput sa dea inapoi spunand ca nu stiau si au dat vina pe Comisia Nationala de Strategie si Prognoza care i-a asigurat, asa cum scrie si in expunerea de motive ca efectele oug 114 pentru economie si mai ales pentru sistemul bancar sunt DOAR pozitive. Zilele conducerii CNSP sunt numarate”, a scris senatorul PNL pe pagina sa de Facebook.

El mai spune ca „Teodorovici si Valcov mint”.

„Ei au avut acces la studiu. Si l-au folosit ca sa santajeze operatorii din sectorul privat. Concluziile studiului sunt devastatoare iar Liviu Dragnea face orice sa le ascunda de public. Mare atentie. Dragnea a dat ORDIN ca studiul sa nu ajunga la nicio agentie de rating. Concluziile studiului ar duce IMEDIAT la scaderea rating-ului Romaniei la categoria JUNK-Gunoi”, afirma Florin Citu.

Senatorul PNL prezinta o parte din concluziile studiului.

„ATENTIE!!! Doar taxa pe sistemul bancar ar reduce cresterea economica in 2019 si 2020 cu aproape doua puncte procentuale (!!!) cumulativ. Dragnea a inteles acum ca si Presedintele stie ca bugetul este construit cu date FALSE si nu are cum sa mai ascunda asta! Doar aceasta informatie despre cresterea economica poate porni o iesire masiva de capital care duce imediat la deprecierea monedei nationale, inflatie si dobanzi mari. Efectul acesta este doar al taxei pe lacomie pentru sistemul bancar. Efectul OUG 114 in TOTALITATE inseamna CRIZA ECONOMICA. De aceea Dragnea este speriat acum si nervos ca i s-a ascuns aceasta informatie. Mai mult. Guvernul a primit scrisori de amenintare de la Banca Centrala Europeana, Vicepresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis si cea mai recenta ieri cu amenintarea de amenda pentru taxele si plafonarile de preturi din sectorul energetic”, precizeaza Citu.



Potrivit acestuia, studiul prezinta 4 scenarii.

„Si varianta pe care acum o negociaza Teodorovici cu bancile inseamna scaderea cresterii economice. De asta este nervos Dragnea. De aceea le-a dat ordin ca aceasta informatie sa NU ajunga la Standard and Poors. Mai ales ca studiul prezinta o MAJORARE a primei de risc pentru Romania!!! Repet, eu va prezint doar impactul unei taxe acum. OUG 114 arunca economia in CRIZA si Dragnea este disperat sa ascunda aceasta informatie de public”, continua senatorul.

El spune ca in zilele urmatoare va prezenta si rezultatele pentru sistemul bancar: „Angajatii din sistemul bancar sunt afectati direct. Peste 55.000 de oameni care platesc taxe si contributii au locul de munca pus in pericol de aceasta taxa”.

„Acest studiu reprezinta DOVADA ca stiau de efectele devastatoare ale acestei ordonante si i-au mintit pe romani. Au pozat in nationalisti de carton si oameni de stat desi stiau ca arunca Romania in aer. Vor raspunde personal TOTI”, incheie senatorul PNL.

Vicepresedintele BNR, Florin Georgescu, a fost vazut joi dupa-amiaza in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, unde se afla si consilierul premierului Darius Valcov, a relatat Digi24.