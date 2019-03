O afacere se poate dovedi a fi o adevarata provocare, atunci cand vine vorba despre identificarea unor surse de finantare credibile. In special in perioada de dezvoltare a afacerii tale, este foarte important sa ai mereu solutii eficiente de finantare si care sa nu te puna in dificultate mai mult decat sa te ajute.





Pe langa programele de finantare oferite de banci, o noua optiune consta in sumele oferite de institutiile financiare nebancare. Aceste companii pun la dispozitie fonduri pentru intreprinderile mici si mijlocii, iar avantajele pe care le poti obtine daca apelezi la aceasta solutie nu sunt deloc de neglijat. Poti obtine pana la 700.000 de lei finantare, iar rapiditatea cu care poti intra in posesia banilor nu este singurul beneficiu implicat. Un pachet minim de documente necesare Creditele oferite de institutiile financiare nebancare sunt puse la dispozitie in functie de obiectul de activitate al afacerii si de restul elementelor care formeaza specificul acesteia.

Totusi, spre deosebire de banci, care solicita un dosar destul de stufos inainte de a oferi diverse sume de bani sub forma de credite, institutiile financiare nebancare sunt mult mai permisive din acest punct de vedere.

din acest punct de vedere. Pachetul de acte necesare este minim, insa trebuie sa te informezi cu privire la ce este solicitat pentru specificul afacerii tale. Raspuns rapid in cazul fiecarei solicitari Intregul concept pe baza caruia functioneaza institutiile financiare nebancare a fost creat tocmai pentru a oferi o solutie rapida si eficienta celor care au nevoie de resurse financiare.

Astfel, este vizata desfasurarea cat mai rapida a procesului, pentru ca antreprenorii care solicita ajutor sa poata beneficia de acesta in timp util.

Unele institutii ofera raspuns dupa doar doua zile de la primirea solicitarilor de credite pentru firma in valoare de pana la 45.000 de euro. Grafic flexibil de rambursare Un alt aspect care va fi influentat de specificul fiecarei afaceri este reprezentat de graficul de rambursare. Institutiile financiare nebancare ofera, in general, solutii avantajoase pentru antreprenori, pentru ca nu exista strictetea impusa de standardizare.

Sezonalitatea afacerii influenteaza modul de rambursare, in asa fel incat programul sa fie unul echitabil si acceptabil pentru solicitant. Avans zero si dobanda fixa In situatia in care urmaresti dezvoltarea unei afaceri si ai nevoie de finantare, este posibil sa nu dispui de o suma pe care sa o poti oferi avans. Tocmai de aceea, institutiile care ofera credite nebancare nu solicita nicio suma inainte de a-ti oferi ajutorul.

Totodata, daca apelezi la un credit nebancar nu trebuie sa te ingrijorezi cu privire la lipsa predictibilitatii, intrucat dobanda este fixa si nu exista riscul ca aceasta sa creasca in viitor si sa te puna in dificultate. Consultanta specializata Daca nu ai un grad de informare suficient de ridicat astfel incat sa fii convins ca este o idee buna sa apelezi la un credit nebancar, institutiile financiare care ofera aceste variante te pot ajuta cu servicii de consultanta.

Specialistii te pot ajuta sa intelegi mai bine mecanismul de functionare a creditelor , conditiile de oferire si de rambursare a acestora si sa pregatesti cu succes actele necesare.

