Industria alimentara are un rol important in societate. Practic, fara alimente, viata este imposibila, motiv pentru care afacerile care au ca punct central prepararea mancarurilor vor fi intotdeauna in top. Daca ai un business de acest fel sau vrei sa dezvolti unul, alcatuieste un plan detaliat, pentru a te asigura ca lucrurile sunt in regula. In plus, nu uita de uniformele bucatarilor. Chiar daca par lucruri lipsite de importanta, acestea sunt accesorii care nu pot lipsi dintr-o bucatarie profesionala.





Cele mai potrivite uniforme pentru bucatari nu reprezinta doar un motiv de mandrie, ci si o necesitate. Intr-adevar, folosirea acestora este utila pentru imaginea afacerii tale, intrucat clientii te catalogheaza drept un profesionist atunci cand acorzi atentie detaliilor. In plus, uniformele reprezinta articole vestimentare de protectie, de care bucatarii au nevoie. Atunci cand alegi uniforma potrivita pentru angajatii tai, tine cont si de parerea lor si asigura-te de faptul ca produsul ales asigura functionalitatea si stilul potrivit. Mai exact, o uniforma de lucru nu trebuie sa fie inconfortabil intrucat poate afecta productivitatea celor care o poarta. Avantajele implementarii uniformelor sunt numeroase. In primul rand, acestea contribuie la formarea identitatii de brand (pot avea logo-ul firmei inscriptionat), iar clientii percep brandul tau ca fiind unul de calitate. In al doilea rand, acestea promoveaza spiritul de echipa intrucat bucatarii simt ca apartin unui grup si sunt mai productivi. Mai mult decat atat, uniformele potrivite, confectionate din materiale de cea mai buna calitate asigura siguranta angajatilor. Iata si alte motive importante pentru care uniformele bucatarilor sunt esentiale! Importanta pieselor de protectie in domeniul HORECA Desi nu pare riscant sa lucrezi in bucatarie, adevarul este ca pericolele sunt la tot pasul in acest mediu de lucru. Uleiul incins, focul, apa clocotita si numeroase alte lucruri pot pune viata bucatarilor in primejdie. Astfel, pentru a fi evitate situatiile neplacute, bucatarilor li se recomanda sa poarte uniforme de protectie. Desi nu pare riscant sa lucrezi in bucatarie, adevarul este ca pericolele sunt la tot pasul in acest mediu de lucru. Uleiul incins, focul, apa clocotita si numeroase alte lucruri pot pune viata bucatarilor in primejdie. Astfel, pentru a fi evitate situatiile neplacute, bucatarilor li se recomanda sa poarte uniforme de protectie. De exemplu, sortul, daca este unul calitativ, actioneaza precum o bariera intre corpul uman si foc sau diverse alimente incinse. Asadar, uniforma are o importanta majora, intrucat il protejeaza pe bucatar de caldura provenita de la echipamentele de lucru (cuptor, aragaz). Cum alegi uniforma potrivita de bucatar In functie de statutul bucatarului si de specificul activitatilor pe care le desfasoara in bucatarie, exista mai multe modele de uniforme disponibile. Iata ce includ modelele clasice!

Jacheta pentru bucatari - Este recomandat sa va indreptati atentia catre un produs realizat din bumbac gros, care izoleaza impotriva caldurii intense generate de aragaz.

Pantalonii de bucatar - Acestia trebuie sa fie confectionati din materiale rezistente si sa includa diverse buzunare laterale.

Nelipsitul sort de bucatarie - Este indicat ca acesta sa fie confectionat din bumbac gros. Atunci cand alegi componentele uniformei de bucatar, ai grija ca acestea sa fie calitative. Pe langa materialele din care este confectionata, uniforma trebuie sa fie si practica, pentru a-i permite bucatarului sa se miste cu usurinta. Stilul uniformei reprezinta un alt aspect esential. In functie de statutul bucatarului si de specificul activitatilor pe care le desfasoara in bucatarie, exista mai multe modele de uniforme disponibile. Iata ce includ modelele clasice!Atunci cand alegi componentele uniformei de bucatar, ai grija ca acestea sa fie calitative. Pe langa materialele din care este confectionata, uniforma trebuie sa fie si practica, pentru a-i permite bucatarului sa se miste cu usurinta. Stilul uniformei reprezinta un alt aspect esential. In momentul in care te decizi ce uniforma sa cumperi pentru personalul bucatariei, nu tine cont doar de pretul acesteia, ci si de materialul din care este confectionata si de gradul de confort pe care il asigura. Pe langa rolul sau estetic, uniforma protejeaza bucatarii de pericolele din bucatarie. Asadar, alege cele mai bune articole vestimentare pentru ca angajatii tai sa fie protejati de pericole.

