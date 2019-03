Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Femeii.



"Sarbatorim astazi mama, sotia, iubita, fiica, sora, colega, prietena, femeia ca simbol al tenacitatii dovedite de-a lungul vremii, in stradania de a-si castiga drepturile sociale, politice, economice si culturale. Activismul si puterea lor de a transforma ziua de maine intr-una mai buna au inspirat generatii si au influentat progrese majore in societate.



Multe dintre actiunile in care m-am implicat si pe care le voi urmari indeaproape sunt dedicate asigurarii de sanse egale pentru toti cetatenii si combaterea discriminarii de orice fel. Egalitatea de gen este unul dintre stalpii societatii democratice, parte integranta a coeziunii sociale si un principiu fundamental aflat la temelia UE si a culturii europene.

Ca prima femeie prim-ministru al Romaniei, inteleg imensa responsabilitate pe care o am fata de cetateni, mai ales in ceea ce priveste promovarea drepturilor femeilor in toate domeniile vietii sociale, fie ca ne referim la educatie, antreprenoriat sau la piata muncii.



Ne-am concentrat asupra cresterii independentei economice a femeilor, obiectiv major al mandatului nostru de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene, pe promovarea femeilor in toate domeniile vietii sociale, inclusiv in functii politice la cel mai inalt nivel.

Citeste si: Dragnea, mesaj de Ziua Femeii: Va multumim pentru fiecare zi, ne pare rau pentru fiecare suparare



Suntem prima echipa guvernamentala din ultimii 30 de ani care a promovat un capitol distinct in programul de guvernare cu masuri clare, specifice si cuantificabile menite sa genereze o schimbare de gandire si actiune, privind conditia tuturor femeilor din Romania. De asemenea, ne-am asumat un program national pentru combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice. Una dintre prioritatile guvernului nostru este armonizarea legislatiei interne cu prevederile Conventiei de la Istanbul. Totodata, am promovat impreuna cu Parlamentul reglementari importante pentru prevenirea si combaterea abuzurilor si a relelor tratamente, iar la nivelul Guvernului, o serie de proiecte pentru protejarea victimelor violentei domestice.

Sunt proiecte si masuri pe care le vom dezvolta, insa, in egala masura vom pune accent asupra educatiei, informarii si indrumarii, promovarii exemplelor de conduita fireasca, pentru ca egalitatea de gen sa fie o realitate a vietii noastre.

Doresc tuturor femeilor sa fie sanatoase, sa aiba in continuare puterea sa schimbe lumea si sa se bucure de realizari!

Doamnelor si domnisoarelor, la multi ani!", se arata intr-un comunicat al Guvernului.