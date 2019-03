Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, joi, dupa ce a iesit de la audierile de la Sectia de investigare a magistratilor, ca a aflat ca este invinuita intr-un al doilea dosar.



"In primul dosar, despre care stiti deja, am fost impiedicata sa dau declaratii. (...) Am intrebat daca pot sa plec si sa astept citatia, mi-a zis ca nu, au intrat, cred, 9 sau 10 avocati in birou, si mi-a spus (procurorul - n.r.) ca sunt invinuita in alt dosar. Moment in care am spus ca nu am fost citata legal decat intr-un singur dosar, nu am avut posibilitatea sa imi angajez un avocat. (...) Nu stiu care este urgenta de nu pot sa fiu chemata in alta zi, a spus ca nu il intereseaza, ca ea poate sa ma citeze cand doreste. Mi-a adus la cunostinta o invinuire ca as fi coordonat un grup organizat in DNA cu procurori care au facut o trimitere in judecata", a afirmat Laura Codruta Kovesi.

Kovesi a explicat in detaliu in ce ar consta pretinsele vicii procedurale ale procurorilor de la Sectia de investigare a magistratilor.

"Nu am citit acuzatia, nu am vazut ordonanta, nu am vazut niciun fel de act. Pot doar sa va spun ca am contestat aceasta activitate. Nu am fost citata legal, nu mi s-a oferit oportunitatea de a avea un avocat. Nu mi s-au respectat absolut niciunul din drepturile pe care le am, dar asta nu este nicio problema, oricand pot sa explic ce am facut. Nu am comis niciuna din faptele pentru care s-au formulat aceste acuzatii. Sunt niste fabulatii pe care eu o sa ma straduiesc sa le demontez si sa le clarific cat mai repede cu putinta. Dar ca sa fac acest lucru trebuie sa iau la cunostinta pentru ce sunt acuzata. Sa stiu in ce constau faptele, cand s-au comis. Nu pot sa ma apar pe un proces verbal de aducere la cunostinta a calitatii de suspect", a spus fosta sefa a DNA.

Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost pusa sub acuzare pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la represiune nedreapta, sub forma participatiei improprii, si apartenenta la un grup infractional organizat, intr-un dosar in care sunt cercetati fostii procurori de la DNA Ploiesti Lucian Onea si Mircea Negulescu, scrie Agerpres.

Kovesi a spus ca tot ceea ce i se intampla are legatura cu candidatura sa la functia de procuror-sef al Parchetului European, sustinand ca i-au fost incalcate toate drepturile.

"Categoric, nu este nicio coincidenta. Este in continuare o etapa in aceasta campanie de hartuire care dureaza de doi ani", a spus Kovesi.