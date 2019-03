Oreste Teodorescu a reactionat dupa ce Biroul Electoral Central a respins inscrierea Aliantei USR-PLUS pentru europarlamentare, sustinand ca cei de la PSD-ALDE "sunt fierti de frica si plini de venin".



"Poate ca Romania a devenit stat totalitar si noi inca nu ne-am prins... poate ca Dragnea este deja un Maduro de Dambovita iar interlopii lui au pus gheara pe tara si noi inca visam frumos! Slugile acestui fanfaron semidoct si corupt pana in maselele alea calcinate de la BEC au respins cererea de inscriere in competitia electorala a Aliantei USR -PLUS, pentru alegerile europarlamentare.

Hotomanii PSD-ALDE sunt fierti de frica si plini de venin vazand cum campaniile 'Fara penali in functii publice' si 'Oameni noi in politica' au generat atata emulatie civica! In prostia lor grunjoasa, dupa ce au martirizat-o pe Kovesi, vor face un cult si din aceste formatiuni politice... deci, tot raul spre bine! Vivat imbecilii puterii!!!", a scris Oreste pe Facebook.