Jurnalistul Rares Bogdan a reactionat dupa ce Biroul Electoral Central a respins inscrierea Aliantei USR-PLUS pentru europarlamentare, sustinand ca trebuie oprite abuzurile.



"Inadmisibil asa ceva! Asta este inceputul DICTATURII. Alianta USR- PLUS trebuie lasata sa se bata in alegeri. Opriti ABUZURILE. Total de partea lui Dacian si Dan Barna in aceasta lupta. TOTAL! Uniti Salvam toata Romania! Doar IMPREUNA putem reusi.

Mi-as dori ca PNL, PMP si Demos sa se ralieze acestui demers si sa ii sustina total in incercarea de anulare a acestei decizii mizerabile a Biroului Electoral Central. Azi sunt ei, maine sunteti VOI. Luptati impreuna! Pentru ROMANIA! Fara PSD/ALDE si UDMR!", a scris jurnalistul Rares Bogdan pe Facebook.