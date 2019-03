Siguranta propriului camin este un aspect esential de care o familie tine cont, fie ca locuieste la bloc sau la casa. Confortul ocupantilor este strans legat si de prezenta interfonului intrucat este important sa stii cine vrea sa se apropie de spatiul in care locuiesti.





Cu toate acestea, nu multi stiu cum trebuie sa aleaga un interfon, care sunt criteriile de care trebuie sa tina cont si ce tip de dispozitiv este mai avantajos in acest caz. Chiar daca elementele de design sunt importante, in cazul alegerii unui interfon trebuie sa ai in vedere functionalitatea acestuia si sa te incadrezi in bugetul propus.

De ce este necesar interfonul la bloc

Prezente in apartamentele multora dintre noi, interfoanele audio iti permit sa vorbesti cu persoana aflata la intrarea in incinta. Mai sofisticate, mai elegante si mai utile pentru siguranta ta si a celor apropiati sunt videointerfoanele. Cu ajutorul lor, poti vedea cine te contacteaza de la intrarea in locuinta. In plus, un videointerfon poate fi instalat atat la bloc, cat si la casa.

Interfonul reprezinta un sistem prin care iti poti proteja locuinta, limitand sau oferind accesul in incapere anumitor persoane. Probabil te-ai confruntat cu diverse situatiii in care persoane necunoscute s-au ivit in preajma blocului in care locuiesti, cu scopul de a se strecura in interior. Accesul lor poate fi restrictionat cu ajutorul unui interfon pentru bloc.

Interfonul conventional vs. videointerfonul pentru bloc

Interfoanele cele mai cunoscute dispun de un set de butoane speciale, de comenzi utile si de un receptor. Exista sidisponibile in magazinele specializate in comercializarea acestor produse. Astfel, in functie de nevoi, poti alege varianta optima pentru tine.

Interfonul clasic poate avea sau nu receptor si functioneaza asemenea unui telefon obisnuit. In cazul in care optezi pentru videointerfon, nu va mai trebui sa intrebi cine se afla la intrarea locuintei, pentru ca vei putea vedea persoana respectiva prin intermediul camerei incorporate. Imaginile pe care videointerfonul le ofera sunt realizate in timp real, iar in functie de specificul dispozitivului ales, vei putea vizualiza imagini alb-negru sau color.

Videointefonul smart este mai avansat din punct de vedere tehnologic, dispunand de o serie de functii avansate care permit, printre altele, controlarea sa de la distanta, de pe telefon, laptop sau tableta. Acest tip de interfon permite si deschiderea mai multor usi simultan.

Alegerea interfonului potrivit in functie de sistemul de functionare

Daca ai reusit sa alegi varianta potrivita pentru tine, trebuie sa ai in vedere si montajul noului dispozitiv. Tine cont de faptul ca acesta trebuie sa fie efectuat intotdeauna de o echipa de specialisti, care iti va oferi si garantia executarii unei lucrari de calitate.

Un interfon permite realizarea apelurilor de la intrarea in cladire. Majoritatea interfoanelor sunt prevazute cu tastatura care poate fi clasica, luminoasa sau touch screen, un afisaj si carcasa de aluminiu sau de tip Glass.

La baza, interfonul are functii de apel, comunicare si de deschidere a usilo. In unele cazuri, interfoanele pot avea si functii suplimentare, precum iluminarea holului, la bloc, sau deschiderea usii garajului pentru a permite accesul masinii, la curte.

Exista interfoane prin cablu si interfoane wireless, dar si interfoane prevazute cu LED-uri cu raze infrarosii care iti permit sa vezi persoana care te apeleaza pe timp de noapte.

Distanta si compatibilitatea: Factori importanti in cazul interfonului

Inainte de a alege cel mai bun interfon, asigur-te ca acesta este compatibil cu locuinta ta. De exemplu, semnalul transmis de un device wireless trece mai greu prin pereti. Analizeaza obstacolele din calea semnalului si verifica daca aparatul ales are un semnal destul de puternic pentru locuinta ta.

Distanta dintre cele doua unitati principale, cea de la poarta si cea de receptare a apelului din locuinta, trebuie sa fie suportata de interfon. Majoritatea interfoanelor suporta cel putin 50 m distanta, insa cele avansate permit comunicarea de la cel putin 300 m distanta.

Calitatea sunetului in cazul interfoanelor pentru bloc

Calitatea sunetului unui interfon este importanta mai ales in cazul modelelor clasice, care nu sunt dotate cu sisteme video pentru a permite vizualizarea celor care cer acces intr-o incinta.

Sunetul nu trebuie sa cedeze sau sa se auda bruiat. Ai nevoie sa auzi clar vocea persoanei care te apeleaza prin interfon, iar zgomotul din exterior poate interfera cu mediul. De aceea, exista interfoane dotate cu sistem de diminuare a zgomotului de pe fundal.

Unele interfoane permit atat reglarea manuala a nivelului de sensibilitate la receptarea zgomotului de fundal cat si selectarea tipului de sunete pe care sa le anuleze.