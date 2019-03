Curtea de Apel Ploiesti a admis, joi, contestatia formulata de fostul deputat Sebastian Ghita si a decis revocarea masurii arestarii preventive emisa pe numele acestuia in dosarul in dosarul in care acesta este cercetat de DNA Ploiesti pentru trafic de influenta, spalare a banilor si constituirea unui grup infractional organizat.



"Prin Incheierea din data de 07 martie pronuntata in dosarul 687/105/2019, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Penala si pentru cauze cu minori si de familie, a dispus urmatoarele: (...) admite contestatia formulata de Ghita Sebastian Aurelian impotriva incheierii 74 din 4 martie pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalul Prahova pe care o desfiinteaza in totalitate si rejudecand cererea inculpatului: (...) admite cererea si dispune revocarea masurii arestarii preventive a inculpatului, luata prin incheierea 98 din 15 martie 2017 a Tribunalului Prahova si devenita definitiva prin incheierea din 3 aprilie 2017 a Curtii de apel Ploiesti si in baza carora a fost emis mandatul de arestare preventiva 2/UP/14 aprilie 2017 emis de Curtea de Apel Ploiesti. (...). Definitiva", se arata in minuta deciziei.

Potrivit unui comunicat al DNA, Sebastian Ghita este acuzat in acest dosar ca ar fi primit in perioada 2007 - 2014, pentru contracte atribuite de institutii si autoritati publice unor societati comerciale din domeniul IT, sume de bani cuprinse intre trei si zece milioane euro, scrie Agerpres.

"In perioada 2007 - 2015, la nivelul institutiilor publice si autoritatilor publice, au fost incheiate mai multe contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, de catre mai multe societati comerciale cu acest profil de activitate si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale SC International SRL si SC Asesoft International SA. Pentru incheierea acestor contracte finantate din bani publici si fonduri europene, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale (...) si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei, a pretins si primit de la reprezentantii firmelor, declarate ulterior castigatoare ale procedurilor de licitatie, sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai institutiilor si autoritatilor contractante sa atribuie contractele de prestare de servicii IT si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii, firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de acesta", precizeaza DNA.

Din comunicatul mentionat reiese ca, pentru crearea unei aparente de legalitate in ceea ce priveste sumele primite, Ghita ar fi indicat, ca modalitate de transfer, simularea unor operatiuni comerciale.

"Este vorba de incheierea unor contracte comerciale de catre aceste societati, in calitate de beneficiar, cu firme controlate de el, care apartineau grupului Asesoft/Teamnet, in calitate de furnizor, obiectul contractelor fiind prestarea de servicii IT fictive", spun anchetatorii.

Procurorii mai sustin ca lucrarile inserate in facturile emise de societatile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet ar fi fost executate in realitate cu propriile resurse materiale si umane chiar de catre beneficiarii lucrarilor, iar documentele justificative au atestat operatiuni care nu s-au derulat in realitate.

"Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societati comerciale au virat catre societatile comerciale din grupul Asesoft/Teamnet contravaloarea asa-ziselor lucrari prestate de acestea din urma, sumele fiind reintroduse in circuitul fiscal-economic. Acesti bani reprezinta contravaloarea influentei promise si exercitate de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau institutiile subordonate", se mai mentioneaza in comunicat.

DNA arata, de asemenea, ca, incepand cu anul 2010, Ghita, Padiu si Anastasescu au initiat si constituit un grup infractional organizat, care a continuat sa-si desfasoare activitatea pana in 2014. Grupul infractional a fost initiat si condus de Ghita, iar ceilalti doi au avut atributii bine definite si repartizate pe membri in cadrul grupului, cu scopul de a obtine foloase materiale prin trafic de influenta si spalare de bani.

"Grupul a avut o structura ierarhica, iar in ceea ce priveste sarcinile membrilor, acestea erau urmatoarele: Ghita Sebastian Aurelian a fost acela care a initiat constituirea grupului infractional organizat si ulterior a avut rolul de a pretinde sume de bani reprezentantilor unor firme IT, in scopul facilitarii obtinerii de contracte finantate din fonduri publice si derularii in bune conditii a acestora; Padiu Bogdan, in calitate de reprezentant al SC Teamnet International SA, si inculpatul Anastasescu Cristian, in calitate de reprezentant al SC Asesoft International SA, aveau rolul sa asigure primirea sumelor de bani pretinse de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian si sa le introduca intr-un circuit financiar, dandu-le o aparenta de legalitate, prin dispunerea si/sau semnarea unor documente justificative fictive", se arata in comunicatul DNA.