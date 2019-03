Ne-am gandit la principalele caracteristici pe care trebuie sa le insuseasca si am facut o lista scurta cu telefoane pentru seniori, care speram sa te ajute sa gasesti un dispozitiv potrivit pentru parintii sau bunicii vostri.







Atunci cand esti in cautare de telefoane pentru seniori, probabil ca vrei sa gasesti ceva usor de utilizat, cu un ecran suficient de mare, autonomie buna si pret decent. Daca ai nevoie de un telefon care sa aiba cat mai multe dintre aceste caracteristici, avem noi cateva recomandari.

Dacă vrei să cumperi un telefon pentru seniori, care le are pe toate fără să te coste o avere, îți recomandăm ASUS ZenFone 5 - un telefon aproape de 5 stele. Ecranul ASUS ZenFone 5 are o diagonală de 6,2 inch, cu rezoluție full HD+. Bateria de 3.300 de mAH face față fără probleme unei zile întregi de folosire relativ intensă. Spațiul de stocare este de 64GB, suficient pentru a-l umple cu aplicații, fotografii și clipuri video. Este un smartphone pentru cei care vor senzația premium, dar nu vor să-și golească portofelele. Poate fi cumpărat de aici.

Moto G6 Plus este un alt smartphone ieftin și bun. Ecranul are o diagonală de 5.9 inch. Totuși, fiind mai mult lung decât lat, este ușor de folosit cu o singură mână. Telefonul are un înveliș rezistent la apă, care îl protejează de stropiri accidentale sau averse. Bateria de 3200 mAh este proiectată să dureze întreaga zi. Dispozitivul schimbă definiția smartphone-urilor ieftine și bune, tocmai de aceea am putea spune că poate fi trecut pe lista de opțiuni cu telefoane pentru seniori. Se găsește aici.

Nokia 6.1 Plus (2018) este un telefon recomandat pentru seniori datorită prețului rezonabil, designului modern cu un corp subțire și elegant, materialului durabil din care este confecționat și ecranului HD mare. Smartphone-ul are o memorie internă de 64GB, modul GPS cu A-GPS, incorporat pentru o poziționare exactă. De asemenea, are conexiune 4G excelentă, numai bună pentru a ține legătura cu cei dragi, plus dual SIM. Dacă ți se pare o opțiune potrivită, îl poți cumpăra de aici.

LG G7 ThinQ este cel mai scump tde pe lista noastră. Ecranul are o diagonală de 6,1 inch. DIsplay-ul se adaptează condițiilor de iluminare, micșorând sau crescând luminozitatea, ceea ce îl face un telefon pentru seniori, ca să nu caute prin setări. Din păcate, capacitatea bateriei este destul de mică, având în vedere dimensiunea ecranului. Totuși, dacă îl cumperi de aici, pachetul promo care însoțește smartphone-ul include și o baterie externă.

Google Pixel XL are tot ceea ce vrei de la un telefon pentru seniori - o baterie care durează o zi întreagă, spațiu de stocare nelimitat pentru toate fotografiile și videoclipurile. E un telefon cu o cameră excepțională. Display-ul are 5,5 inch și are rezoluție 2K, cu spațiu de stocare de 32 de GB. Cumpără de la acest link.