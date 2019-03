Un detinut condamnat la 10 ani de inchisoare pentru talharie, in regim semideschis, a evadat, in noaptea de miercuri spre joi, din Penitenciarul Jilava, prin escaladarea gardurilor imprejmuitoare.



Potrivit unui comunicat remis joi dimineata de purtatorul de cuvant al Penitenciarului Bucuresti Jilava, comisar sef Cristian Erving Micu, in vederea capturarii detinutului, au fost dispuse masuri specifice in astfel de situatii, respectiv: blocarea cailor de acces - posibile directii de deplasare, alarmarea personalului unitatii, trimiterea de urgenta a mai multor echipe de cautare formate din angajati ai Penitenciarului Bucuresti Jilava, precum si cooperarea cu Inspectoratul de Politie Ilfov, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Ilfov, Politia de Frontiera, DGPMB, IPJ Calarasi.

De asemenea, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative, care sa analizeze circumstantele care au condus la producerea evenimentului.

"In cazul in care detineti informatii care ar putea ajuta la identificarea sau capturarea detinutului va rugam sa contactati cea mai apropiata unitate de politie sau sa sunati la numarul de telefon 112. De asemenea, puteti contacta Penitenciarul Bucurestiul Jilava la telefon: (0256)20200030, (021) 4570182, 021 4570654, 0757087957", se arata in comunicat.



Detinutul evadat are 1,69 metri inaltime, par negru, ochi caprui si mai multe tatuaje pe umeri. La momentul evadarii, el era imbracat cu o pereche de pantaloni gri, o helanca de culoare neagra si o haina maro, ulterior acesta abandonand haina.