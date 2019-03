Nu putine sunt persoanele care prefera sa doarma cu fata pe burta, cu fata lipita de perna. Din pacate, aceasta pozitie de somn nu numai ca nu aduce beneficii, dar are efecte negative asupra organismului.



Poate o percepi ca fiind cea mai confortabila, insa, pe langa faptul ca favorizeaza apritia prematura a ridurilor, respiratia se face cu dificultate, iar gatul sta intr-o pozitie nenaturala. De asemenea, este afectata si circulatia sanguina, vertebrele gatului fiind in pericol, noteaza girly.ro.

Cea mai buna pozitia ar fi cea pe spate, cu o perna lunga si subtire sub gat, astfel incat pielea tenului sa ramana catifelata. In plus, o asemenea pozitie iti va aduce si beneficii, intricat va contribui la intarirea musculaturii gatului, potrivit adevarul.ro.