Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu isi cunoaste fisa postului, ca este "un om mic intr-o functie mare".



"Din punctul meu de vedere, din pacate, domnul presedinte a ajuns, nu sa ignore fisa postului, sa nu o cunoasca. Pentru ca, din a fi cel echidistant si toate cele care scriu in fisa postului, iata ca domnul presedinte este clar ca face campanie. Este doar presedinte al PNL. Din punctul meu de vedere, domnul presedinte, din pacate, este un om mic intr-o functie foarte mare, azi face foarte mult rau Romaniei.

Ma opreste neaprobarea bugetului sa dau alocatiile marite. Alocatiile in cuantumul existent pana la aprobarea bugetului, alea le platesc. Ma opreste sa inchei noi conventii cu angajatorii pentru a crea locuri de munca si a aduce plus valoare in Romania. Ma opreste sa gandesc pe termen lung.. nu numai bugetul, dar si atacul la Curtea Constitutionala a Legii pensiilor, sa intru efectiv in implementare, pentru ca aceasta Lege a pensiilor nu este o lege pe care sa o implementam in doua zile. Legea pensiilor este si ea atacata la Curte. Neavand-o in vigoare nu ma pot organiza, eu, ca minister. Am un calendar saptamanal si vreau sa ma intalnesc cu toti directorii din tara, pe toate specializarile", a spus Budai la Antena 3, citat de dcnews.ro.