De 8 martie, sarbatorim femeile din viata noastră si cautam cadouri prin care sa le aratam afectiunea noastra. De la produse de frumusete, accesorii si experiente, sunt lucruri care se potrivesc pentru fiecare.





Dacă ești în căutarea unor cadouri de 8 martie pentru femeile speciale din viața ta, avem noi câteva sugestii de produse pe care le poți comanda online.

Cadouri de 8 martie - bratari Pandora

Se spune că diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei femei, prin urmare, o bijuterie poate fi un cadou potrivit de 8 martie. Ai putea opta pentru o brațară cu talismane, tip Pandora, cu detalii argintii din aliaj/ sticlă. Charm-urile pot fi adăugate sau scoase, în funcție de cum îți dorești să arate brățara. Astfel, ai putea să o personalizezi cu charm-uri care să aibă o semnificație pentru ea sau pentru relația voastră. O poți cumpăra de aici

Sau poți opta pentru o brățară Pandora simplă, elegantă, cu cristale foarte fine, care se potrivește oricărei ținute. Comandă brățara Pandora de aici.

Portofel pentru dame

Bratară de fitness

Cadou de 8 martie - agendă refolosibilă

Apă de Parfum Chanel No. 5

Un alt posibil cadou de 8 martie ar putea fi un portofel Fossil. Pliabil, de piele, cu sistem de securitate RFID Emma, porfofelul are sloturi multiple pentru card și multiple compartimente pentru bancnote. Portofelul Fossil este un produs elegant și bine gândit în materie de practicabilitate. Este unul dintre cele mai populare portofele de pe eMAG și îl comanzi de aici Charge 3 este cea mai complexă și completă brățară de fitness de la Fitbit. Brățara inteligentă monitorizează peste 15 tipuri de exerciții și oferă o evidență a numărului de calorii consumate în timpul antrenamentelor și a ritmului cardiac în repaus. Este rezistentă la apă până la 50m. Brățara de fitness este cadoul perfect de 8 martie pentru femei, pentru că poate fi folosită pentru a urmări calendarul ciclului menstrual și pot fi înregistrate direct în aplicație și zilele fertile, printre alte simptome și trenduri comparate în timp. O poți cumpăra de aici Știi că una dintre femeile din viața ta este pasionată de agende și ar fi încântată să primească o agendă unică de 8 martie? Atunci Zuriell Notebook poate fi cadoul perfect de 8 martie, întrucât redefinește conceptul de agendă. Un Moleskine de România, agendele Zuriell au un un design minimalist, îmbrăcate în piele natural, iar partea cea mai bună este că pot fi refolosite. Agenda are rezerve ce vin împreună cu șuruburi și cotor pe care posesoarea le poate arhiva. Cumpără agenda de aici Dacă vrei ca femeile din viața ta să se simtă vedete nu doar de 8 martie, poți opta pentru acest parfumul Chanel No. 5, cunoscut datorită multor celebrități care l-au purtat, printre care și Marlyn Monroe. Apa de parfum a fost creat de Ernest Beaux în anul 1921 și a devenit un simbol de bun gust și este în prezent unul dintre cele mai vândute parfumuri din întreaga lume, datorită calității sale și aromei unice. Îl poți cumpăra de aici