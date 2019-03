Publicatia Financial Times a publicat o scrisoare a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in care acesta a tinut sa precizeze ca nu are nimic impotriva Laurei Codruta Kovesi, insa este de parere ca fosta sefa a DNA nu ar trebui sa ocupe postul de procuror-sef european.



Scrisoarea a fost publicata de Financial Times cu titlul "«Coercitia» in campania anticoruptie din Romania".



"Nu am nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati pentru functia de procuror-sef al noii institutii a Procurorului European. Dar din toate dovezile pe care le-am vazut - de la judecatori, procurori si alte surse credibile - ea nu ar trebui sa fie numita in aceasta pozitie extrem de importanta. Doamna Kovesi nu a fost demisa anul trecut pentru ca institutia pe care o conducea, DNA, viza politicieni corupti. Ea a fost demisa pentru ca DNA incalca legea. Curtea Constitutionala a spus acest lucru. Strategia de investigare a doamnei Kovesi se baza pe constrangere", a aratat Toader. Ministrul Justitiei a tinut sa precizeze ca, dupa plecarea Laurei Codruta Kovesi de la DNA, s-a constat ca s-au inceput investigatii impotriva a 3.420 de judecatori si procurori - peste jumatate din magistratura, in timpul mandatului fostei sefe a DNA, subliniind ca dosarele au ramas deschise, fara sa fie niciodata judecate, noteaza ziare.com. "Aproximativ 70% au fost initiate pe plan intern - nu ca urmare a unei plangeri externe. Majoritatea dosarelor au ramas deschise dupa cel putin doi ani si, conform raportului, au fost initiate ca raspuns la deciziile judecatoresti care s-au opus vointei DNA. Dana Garbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, a numit raportul 'socant'. udecatorii care au revizuit dosarele preluate de DNA au gasit, de asemenea, modificari ale transcrierilor convorbirilor telefonice, dovezi false, denunturi false ale martorilor si dovezi in favoarea inculpatilor retinute in mod deliberat. Aceasta nu este justitie. Parchetul European trebuie sa ii urmareasca in mod agresiv pe infractori, dar nu prin sacrificarea respectarii drepturilor omului si a procesului echitabil", a mentionat el.

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×