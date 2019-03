"Primesc, in ultima vreme, ravase buclucase care incep cu formula de adresare „Bai, Tutankhamon…“. Fireste, autorii ravaselor nu stiu ca faraonul Tutankhamon n-a apucat sa traiasca nici 20 de ani. Dupa cum nu stiu nici ca mumia dumnealui s-a razvratit in sarcofag, intrand in mare combustie din pricina unor lichide si misterioase alifii folosite la imbalsamare", a scris Mihai Sora.

"Ca domnii care-mi scriu bilete de amor, urandu-mi moarte rapida, nu cunosc amanunte egiptologice – este limpede. As vrea, totusi, sa-i previn ca, de-a lungul timpului, nu le-a priit deloc celor ce s-au legat de faraonul Tutankhamon, si n-au murit impacati, de moarte buna, cei care i-au luat numele in deradere. „Blestemul faraonului“ – spun cititorii de hieroglife – nu este, vai!, doar o legenda.

Acestea fiind stabilite, va semnalez cea mai recenta aparitie in domeniu, cartea unui rafinat specialist, Christina Riggs, instructiva in multe privinte. Asa, de pilda, afli cum, daca nu ar fi fost o invazie de cobre in delta Nilului, pe cand facea sapaturi, Howard Carter nu si-ar fi mutat santierul din loc, iar mormantul lui Tutankhamon ar fi ramas, poate, si astazi ascuns sub praf si pulbere. In orice caz, nu s-ar mai fi gasit – in anul 2019 – cativa romani ciudati care sa foloseasca numele lui ca pe o insulta.

Mihai Sora

(zis si Tutankhamon al II-lea)", a scrie filosoful Mihai Sora, pe Facebook.