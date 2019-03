Cinci medici ortopezi de la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt au fost retinuti pentru 24 de ore pentru luare de mita.



"Marti, lucratorii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciile Judetene Anticoruptie Neamt, Iasi, Suceava si Vaslui, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunal Neamt, au efectuat sapte perchezitii, dintre care doua la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt si au pus in executare cinci mandate de aducere fata de tot atatea persoane suspectate de savarsirea unor fapte de coruptie. Activitatile au fost derulate intr-un dosar penal constituit ca urmare a sesizarii din oficiu a lucratorilor de politie judiciara din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt, ce vizeaza fapte de coruptie savarsite de medici din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt – Sectia Ortopedie si Traumatologie, in legatura cu indeplinirea actului medical.

Fata de cinci medici din cadrul acestei sectii, procurorul de caz a luat masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata. In cauza se efectueaza cercetari si fata de alte persoane", au aratat reprezentantii DGA, potrivit stirileprotv.ro.

Director: Cu doi medici nu putem functiona pe aceasta sectie

"Este o situatie de criza extrema, nemaiintalnita! Cu doar 2 medici nu putem functiona pe aceasta sectie, cu tot cu garzi. Este imposibil. Sincer, acum am o gramada de ipoteze in cap, dupa aceasta veste (NR – retinerea celor 5 medici), din punct de vedere organizatoric. De la o minune cu care sa salvam maine situatia, cu gasirea unor medici disponibili, pana la scenariul cel mai negru, cu inchiderea temporara a Sectiei. Dar nici inchiderea nu e o solutie usor de aplicat. Dincolo de problemele de contract cu Casa, Ortopedia e o sectie importanta, cu legatura si pe cazuistica UPU", a declarat dr. Codrut Munteanu, directorului Spitalului Judetean Neamt, pentru vestea.net, citat de digi24.ro