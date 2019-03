O adolescenta de 17 ani, eleva a unui liceu din Focsani, a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani, miercuri, dupa ce ar fi inghitit niste medicamente, potrivit reprezentantilor unitatii medicale.



"O adolescenta de 17 ani, din Odobesti, a ajuns miercuri, in jurul pranzului, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Focsani, unde a primit ingrijiri medicale din partea personalului medical, pentru ca ar fi inghitit niste medicamente. Tinerei i s-au facut spalaturi stomacale si a fost internata in sectia de Pediatrie a spitalului, pentru a fi tinuta sub supraveghere medicala. Momentan, tanara este constienta, dar se afla intr-o stare de somnolenta", a declarat purtatorul de cuvant al spitalului, Alina Cosma, potrivit Agerpres.

Reprezentantii spitalului spun ca asteapta rezultatele analizelor pentru a se putea pronunta in ceea ce priveste natura substantele inghitite de adolescenta.

Tanara, care este eleva a unui liceu din Focsani, a fost gasita intinsa pe o banca din zona centrala a orasului.

"Echipajul de pe ambulanta a gasit-o pe tanara intinsa pe o banca. Cei care au sunat la 112 au vazut-o band dintr-o sticla de suc, dupa care a vomat si s-a intins pe banca", a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea, Marinela Preda.

Potrivit unor apropiati ai tinerei, gestul ar fi motivat de faptul ca aceasta s-ar fi despartit de prietenul ei, in urma cu circa o saptamana.