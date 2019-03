O fata in varsta de 13 ani din orasul Ovidiu a ajuns la Spitalul Judetean Constanta, dupa ce a fost agresata de o colega de scoala, cele doua avand un conflict mai vechi. Politistii s-au autosesizat in acest caz. Deocamdata, nu a fost depusa nicio plangere.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, o fata in varsta de 13 ani a fost agresata, marti dupa-amiaza, in orasul Ovidiu de o colega de clasa care are aceeasi varsta, scrie News.ro.

Politistii s-au autosesizat si fac cercetari pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Deocamdata, nu a fost depusa nicio plangere in acest caz.

Anchetatorii au precizat ca cele doua fete, colege de scoala, ar fi avut un conflict mai vechi, din cauza unui baiat, iar fapta s-a petrecut pe o strada din oras. Victima a fost lovita in zona ficatului, fiind transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale.

Potrivit observator.tv, eleva batausa este crescuta doar de bunica si este cunoscuta pentru astfel de gesturi violente.