Doctorul Vitalii Mironescu explica de ce apar aceste vene dilatate, cat sunt de periculoase si ce tratamente functioneaza





Asociate in trecut cu varsta a treia, varicele afecteaza acum tot mai multi tineri de 25-35 de ani. Sedentarismul, kilogramele in plus, alimentatia necorespunzatoare, purtarea pantofilor cu toc, statul prelungit in picioare, dar si pe scaun, sunt doar cateva dintre obiceiurile care duc la aparitia acestor vene dilatate. Se estimeaza ca unul din cinci romani sufera de varice, intr-o forma sau alta, insa prea putini stiu cum sa le abordeze, inteleg de ce au aparut, cat de grave sunt si cum pot scapa de ele.

Varicele sunt vene dilatate de la nivelul membrelor inferioare, prezentand o alterare a circulatiei saguine. Apar atunci cand vasele de sange isi pierd din elasticitate, capacitatea lor de a se contracta scade, se maresc fara a mai putea reveni la forma initiala si nu mai permit sangelui sa circule normal.

Potrivit medicului Vitalii Mironescu, specialist chirurgie generala in cadrul OK Medical, nu exista o cauza clara a formarii lor, fiind implicati mai multi factori interni si externi: „Boala nu se mosteneste, dar exista o predispozitie la pacientii care au in familie rude de gradul intai cu varice. Intervin, de asemenea, si factorii externi, ca stilul de viata, alimentatia, obiceiul de a purta zi de zi tocuri, incaltaminte si imbracaminte prea stramta, inconfortabila, fumatul sau tratamentul cu anticonceptionale orale. Baile fierbinti pot, la randul lor, sa produca o dilatare a venelor, favorizand debutul bolii”, explica Dr. Mironescu. Sarcina este si ea o perioada cu risc mare in ceea ce priveste aparitia varicelor, deoarece, in special in ultimul trimestru, presiunea si greutatea sunt puse mai mult pe membrele inferioare.



Varicele, usor de depistat. Care sunt primele simptome

Potrivit unui comunicat remis 9am, singurul lucru bun in ceea ce priveste varicele este ca sunt usor de depistat, putand fi observate uneori cu ochiul liber. Multi stau cu ele ani in sir, considerandu-le doar o problema estetica. Insa varicele vin cu o multime de neplaceri, chiar riscuri.avertizeaza dr. Vitalii Mironescu.

Varicele sunt dilatatii patologice si permanente ale venelor si, cu cat trece timpul, cu atat pot creste mai mult in dimensiuni. Nici vorba sa dispara de la sine. Nici cremele si unguentele de la farmacie nu au vreun efect dovedit. „Pana in prezent nu s-au descoperit substante active care sa trateze varicele. Ele pot cel mult ameliora simptomele si preveni unele complicatii, dar eficienta lor este mult scazuta, comparativ cu metodele de indepartare definitiva a varicelor”, atrage atentia specialistul.

Cum se poate scapa de varice

De varice se poate scapa cu o simpla injectie, daca afectiunea este la inceput. Procedura se numeste scleroterapie, este simpla si fara efecte adverse. Presupune injectarea direct in vena a unui agent sclerozant care inflameaza endoteliul vasului de sange, ducand la distrugerea peretelui vascular. In functie de situatie, pot fi necesare mai multe sedinte. Dupa tratament, pacientul isi poate relua imediat activitatile obisnuite. Singura cerinta este sa poarte ciorapi medicali de compresie pe o perioada de 1-3 saptamani si, cateva zile, sa nu faca sport . „, adauga medicul Vitalii Mironescu.

In aceasta perioada a anului, inca rece, este cel mai bun moment pentru realizarea procedurii. In primul rand pentru ca, dupa tratament, este indicata evitarea expunerii la soare. Apoi, ciorapii medicinali de compresie inca se pot purta fara neplaceri din cauza temperaturilor ridicate.