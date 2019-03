Gigi Becali a investit 15 milioane de euro intr-un spital aflat pe locul unde erau situate birourile FCSB de la Arcom. El sustine ca pacientii nu vor plati tratamentele la acest spital, toate costurile fiind suportate de el.





Proiectul a fost inceput in urma cu doi ani, scrie capital.ro.

”Eu am facut o clinica, bine, tot spital este, se ocupa de bolnavii de cancer. Unitatea este unde avea Steaua birourile, la Arcom. Toata cladirea este acum spital. Acolo totul este pe gratis, nu se plateste. Bine, nu e pe gratis… Se plateste, dar platesc eu… E un spital la care platesc eu. Platesc la spitalul meu cum ar veni, ca nu ai voie sa faci pe gratis, altfel e evaziune fiscala. Si atunci platesc eu singur toate tratamentele. Dar le platesc la spitalul meu”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali anunta, tot in perioada in care si-a propus sa faca clinica pentru bolnavii de cancer, ca mai are un proiect maret. "Am deja planul facut. Doctorul Schmidt, din Germania, cu care am fost prezent la Spitalul de arsi, este gata sa revina in tara si sa lucreze la acest spital. Va fi un proiect foarte mare. Cei care au venituri mici, ma refer aici la persoanele cu salarii modeste sau pensionarii cu pensii mici, vor beneficia de gratuitate", spunea Gigi Becali, potrivit observator.tv.