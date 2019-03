Ion Cristoiu sustine ca viata si activitatea Laurei Codruta Kovesi nu se compara cu cea a procurorilor antiMafia si ca nu a fost victima, ci calau, in anii in care a condus DNA.



"Se compara viata si activitatea Codrutei Kovesi cu cea a procurorilor antiMafia? Nici vorba. Cine a amenintat-o pe Codruta Kovesi? Nimeni. Elena Udrea? Alina Bica? Nenorocitii de politicieni tiriti prin anchete? Dimpotriva in anii cind a condus DNA, Codruta Kovesi a fost Calau si nu Victima. Ce fel de eroina a luptei impotriva coruptiei poate fi considerata Codruta Kovesi cita vreme ea a fost tinta nu a unor denigrari, ci a unui Cult al personalitatii, cum rar s-a intilnit in istoria Romaniei? Ce fel de eroina care risca totul in lupta anticoruptiei poate fi cineva careia toti stabii din Republica de la Presedinte pina la sefii serviciiilor secrete se precipitau sa-i pupe minusitele?

Daca ar fi o explicatie a preferintei pentru Codruta Kovesi la nivel european, ea trebuie gasita in imagine si nu in realitati. Chiar si intreaga afacere tine de imagine. Codruta Kovesi are toate notele unei imagini care poate fi vindute mediatic la nivel european. De dragul institutiei controversate a Parchetului european. De dragul tuturor institutiilor europene, si ele controversate aprig in ultima vreme", a scris Ion Cristoiu pe blog.