Mircea Badea a reactionat dupa ce procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a precizat ca nu este multumit de activitatea serviciului militar din cadrul DNA.



"Sunt fanul total al noului sef DNA. Nu am cum sa nu fiu. Eu as sta sa il ascult vorbind, putem sa il inchiriem si la petreceri? Eu, prima data, am crezut ca e un numar d-ala de stand-down comedy. Adica a venit unu de sta jos si... foarte tare.

Si a zis ca are nevoie de sapte vehicule sa il urmareasca pe un potential corupt? Pe zi? I-a luat cat s-ar construi sapte vehicule sa spuna treaba asta, dar pana la urma s-a inteles. Nu ai cum sa nu fi fan DNA. Nu ai cum. E genial", a declarat Mircea Badea, citat de antena3.ro.