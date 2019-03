Un medic ginecolog din Galati a fost agresat intr-o clinica privata din oras, inregistrarea video cu momentul fiind publicata la doua saptamani de la incident.



Fiul medicului a fost cel care a relatat ceea ce s-a intamplat:

"La o clinica privata din Galati, unde tatal meu (cel agresat) acorda consultatii, individul agresor s-a prezentat cu partenera lui si a cerut un consult peste programarile din acea zi. Si individul, si partenera lui au avut un comportament recalcitrant si revendicativ inca de cand au intrat in cabinet. Tatal meu, avand si acordul partenerei individului, i-a permis acestuia sa ramana in cabinet in timpul consultului. Individul insa, pe tot parcursul consultului, a vorbit in continuu, mai mult sau mai putin agresiv, motiv pentru care tatal meu i-a cerut sa iasa, totusi, din cabinet, ca sa-si poata finaliza consultul in conditii de liniste. Individul a refuzat, iar atunci tatal meu i-a spus ca nu-i mai ramane decat sa cheme politia pentru a-l convinge sa paraseasca cabinetul. Nu s-a facut inteles, si atunci tatal meu a iesit din cabinet si i-a solicitat receptionerei sa cheme politia. Ce s-a intamplat mai departe, se vede in imagini...", a scris barbatul pe Facebook, potrivit hotnews.ro.

"Am cugetat mult daca sa postez inregistrarea agresiunii. Am ajuns la concluzia ca, pe langa actiunea penala, este necesara si o constientizare a unor asemenea situatii de catre toti colegii - nu numai din relatari verbale ci si video. PS - nu ma victimizez, am postat doar pentru ceilalti colegi, pentru a realiza la ce se pot astepta. Am inaintat plangerea la parchet. Astept procedurile. Apropos - in Moldova (pe care multi o desconsideram) pentru asa ceva respectivul individ ar face 15 ani puscarie. La noi - intre 6 luni si 3 ani (daca nu vor fi sase luni cu suspendare). Ca sa fie clare anumite aspecte si sa nu apara intrebari: unitatea la care lucrez a chemat imediat paza si politia, a facut toate demersurile legale necesare in asemenea situatii. Eu am depus plangere penala. Vom vedea cum se va rezolva. Postarea a fost doar un strigat (sper ca nu in van) asupra comportamentului multor pacienti, ajungandu-se si la aceste agresiuni fizice. Nu este teama ci revolta!", se arata in mesajul ce insoteste inregistrarea video.