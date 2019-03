Din sutele de mii de filme care sunt acum in realizare sau care au aparut deja pe micile ecrane, un numar mare dintre ele sunt adaptari dupa jocuri video de succes.





Dacă sunt niște jocuri video populare, este foarte probabil să se fi realizat și un film după ele, unele mai bune, altele mai puțin reușite. Iată mai jos cinci jocuri video care au fost sursă de inspirație pentru filme.

Jocuri video - Assassin's Creed

Warcraft

Mortal Kombat (1995)

Jocuri video - The Angry Birds

Tomb Raider (2018)

Assassin’s Creed este un film care nu duce lipsă de vedete, cu Michael Fassbender, Marion Cotillard și Michael K. Williams în rolurile principale. Acțiunea din joc are loc în Paris, în 1789, când Revoluția Franceză transformă un oraș odată magnific într-un loc de teroare și haos. În timp ce națiunea se destramă, un tânăr pe nume Arnoe se angajează într-o călătorie de a dezvălui adevăratele puteri din spatele Revoluției. Urmărirea lui îl va arunca în mijlocul unei lupte pentru soarta unei națiuni și-l transformă într-un adevărat maestru asasin. Jocul Assassin’s Creed aduce un nou sistem parkour, luptă și gameplay și mecanică de personalizare a personajului. Dacă încă nu ai jocul pe calculator Assassin’s Creed, îl poți cumpăra de aici Filmul World of Warcraft este considerat a fi una dintre cele mai bună adaptări ale unui joc video din toate timpurile. Căutând să scape din lumea lui muribundă, oranul șaman Gul'dan (jucat de Daniel Wu) folosește magia neagră pentru a deschide un portal spre tărâmul uman al lui Azeroth. Susținut de luptătorul Blackhand, Gul'dan organizează clanurile orc într-o armată cuceritoare numită Horde. Uniți să protejeze Azeroth de acești invadatori sunt regele Llane (Dominic Cooper), războinicul Anduin Lothar (Travis Fimmel) și vrăjitorul Medivh (Ben Foster). Pe măsură ce se ciocnesc cele două rase, liderii din fiecare parte încep să se întrebe dacă războiul este singurul răspuns. Dacă ți se pare interesant, comandă jocul de aici Această listă nu ar fi completă fără fenomenul anilor '90. Filmul Mortal Kombat nu este considerat a fi unul tocmai grozav, poate din acest motiv jocul este mult mai popular, pe lângă faptul că a fost înaintea ecranizării. Povestea din film îi are ca protagoniști pe Lordul Rayden (Christopher Lambert) care alege trei artiști în arte marțiale cărora să le fie mentor - agentul federal Sonya Blade (Bridgette Wilson), călugărul Shaolin Lui Kang (Robin Shou) și vedeta filmelor de acțiune Johnny Cage (Linden Ashby). După un training intens, Rayden îi duce la Outworld, un turneu de luptă interdimensional, iar cei trei trebuie să învingă războinicii demonici ai răului Shang Sung sau să-l lase pe acesta să preia Pământul - lupte pe care se bazează jocul. Dacă îți este dor de jocurile adolescenței sau facultății, găsești aici jocul Mortal Kombat Xl pentru PS4 și jocul Mortal Kombat Xl pentru XBOX ONE Chiar dacă adulții nu sunt în grupul țintă al filmului, este unul dintre filmele pline de farmec ce pot ține copiii ocupați pentru o oră și jumătate. Păsările care nu zboară duc o existență fericită, cu excepția lui Red (Jason Sudeikis), care nu poate trece peste supărările de zi cu zi. Temperamentul lui îl duce la cursul de gestionare a furiei, unde se întâlnește cu Chuck (Josh Gad) și Bomb. Red devine și mai agitat când frații săi cu pene primesc porci verzi pe insula lor. Pe măsură ce porcii îi intră sub piele, Red își unește forțele cu Chuck și Bomb pentru a investiga motivul real din spatele venirii lor. Jocul Angry Birds provoacă jucătorii să arunce cu păsări folosind o praștie pentru a lovi porci amplasați în jurul unor structuri. Jocul poate fi cumpărat aici În timp ce filmul este mai mult o improvizație decât o adaptare a jocului, Alicia Vikander joacă o Lara Croft plină de viață, fiind un personaj care pare să se simtă mai bine acasă, în Londra, decât cercetând mormintele unui regat pierdut. Filmul Tomb Raider marchează un moment decisiv pentru filmele apărute după jocuri video: nu mai este un film care stă în umbla jocului, ci este o intrare în forță ce aduce vedete, care ar putea deschide ușa pentru tot mai multe filme bune în adaptarea unor jocuri video. În jocul Shadow of the Tomb Raider, jucătorii trebuie să facă față junglei tropicale, să scape de pericolele care îi așteaptă în mormintele vechi, fără să se piardă cu firea în momentele întunecate. Dacă ți se pare interesant, găsești aici jocul Shadow Of The Tomb Raider pentru PlayStation 4 pentru Xbox One și jocul pentru PC