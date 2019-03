Noble Drinks & Networking Events reprezinta o serie de intalniri de business, lunare, organizate de Palatul Noblesse-Lifestyle Palace, in Bucuresti.



Initiativa unui nou concept de evenimente de networking a pornit in 2016, odata cu organizarea Noble Drinks Fair pe o perioada 3 zile cu 3 evenimente care au reunit persoane de business, clienti ai Noblesse Interiors, Studio Insign si Noblesse Academy. Datorita succesului inregistrat in 2016, Palatul Noblesse- Lifestyle Palace a dus mai departe initiativa in 2017 si a creat evenimente lunare, concept care a raspuns la nevoia persoanelor de business de a se conecta cu membrii ai principalelor comunitati de business si camere de comert din Bucuresti, intr-un mediu intim pentru networking de calitate. Din 2017, evenimentul a devenit lunar, fiind organizat martea, iar fiecare editie reuneste membri diferiti din zona de business, din domenii variate de activitate.



Networking-ul este si va fi intotdeauna unul dintre motivele pentru care persoanele de business participa la evenimente. Evenimentele de networking reprezinta una dintre cele mai simple oportunitati de a te conecta si de a-ti forma propria retea de contacte. Editiile Noble Drinks & Networking Events se remarca prin varietatea oamenilor de business din domenii diferite si prin mixul creat dintre participanti, a brandurilor reprezentate si atmosfera palatului - Silviu Preda, Managing Partner Noblesse Group International

Editiile anului 2019 au inceput in luna februarie, iar urmatoarea va avea loc pe data de 26 Martie, impreuna cu Camera de Comert Italiana pentru Romania (CCIpR) si Camera de Comert Britanica pentru Romania.

Noble Drinks & Networking Events reprezinta deasemenea un canal unic de comunicare cu un public special premium. Pentru companiile interesate de un plus de vizibilitate si proiecte speciale in cadrul seriei de evenimente, Palatul Noblesse- Lifestyle Palace pune la dispozitie o gama larga de solutii, astfel incat sa genereze valoare in urma colaborarii. In functie de obiectivele companiei, se va realiza acordul potrivit pentru a obtine maximul de beneficii ca partener al evenimentelor. Pentru oportunitati de parteneriat si promovare puteti contacta: event.manager@palatulnoblesse.ro, +40 749 23 23 11.

Urmariti site-ul www.palatulnoblesse.ro si pagina de Facebook Palatul Noblesse – Lifestyle Palace, pentru a fi la curent cu intregul calendar de evenimente 2019.

Palatul Noblesse detinut de Noblesse Group International, companie multibrand care activeaza in domeniul industriilor creative si culturale, promovand un stil de viata rafinat. “Add value to your lifestyle” este motto-ul care defineste activitatile tuturor brandurilor din cadrul grupului (Noblesse Interiors, Studio Insign, Noblesse Academy si Fusion Arts).