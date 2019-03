Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat marti ca invatatorul din Iasi, care a corectat scrisul corect al unui copil, va fi trimis intr-un program de evaluare, iar directorul scolii va avea rolul de a rezolva punctual situatia.



"Am vazut. Regret nespus si o sa ma interesez ce cauta doamna aceea invatatoare sau ce o fi domnia sa, care corecteaza scrisul corect al unui copil. M-a revoltat si pe mine", a afirmat Ecaterina Andronescu, la Parlament, intrebata daca stie despre lucrarea corectata gresit de invatatorul unui copil din Iasi si postata pe Facebook de parintii acestuia.

Ea a spus ca invatatorul ar trebui trimis intr-un program de evaluare pentru a vedea daca mai poate ramane la catedra.

"Sa o trimitem pe doamna intr-un program de evaluare, sa vedem daca mai poate ramane la catedra, daca stie sa scrie corect romaneste sau nu, acest lucru as vreau eu sa o intreb, si sa aflu ce a facut directorul cand a vazut acest lucru. (...) Sa vedem dupa evaluare ce rezulta. Lasati-ma sa fac evaluarea, nu e un subiect care se inchide aici. Eu sunt preocupata de faptul ca increderea in scoala romaneasca nu e la cotele normale pentru ca parintii sa fie convinsi ca isi trimit la scoala copiii catre profesori de la care au ce invata. Situatia de acolo sa o rezolvam punctual si sa nu ii omoram pe ceilalti. (...) Primul lucru ca sa iti recunosti un derapaj este sa iti recunosti greseala. (...) As pleda pentru rolul pe care directorul il are in rezolvarea punctuala, in rezolvarea unor asemenea situatii. Eu nu cred ca directorul nu stia cum scria acest domn invatator si de aceea nu am cum sa ma uit cu ochii larg deschisi si senini si la directorul scolii", a precizat ministrul Educatiei, potrivit Agerpres.

Un parinte din Iasi a postat pe Facebook lucrarea corectata gresit de invatatorul copilului sau. Invatatorul a corectat cuvantul "patinoar" scris corect de copil si l-a inlocuit cu "patinuar".