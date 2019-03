Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, atrage atentia asupra dramei satului romanesc in prezent, unde taranul este adesea uitat si ignorat, si a indemnat la solidaritate si la asumarea obligatiei morale de a-i ajuta pe cei care traiesc in mediul rural.



"Sunt sate care, in timp de ploaie si frig, iarna, au drumuri foarte anevoioase, foarte grele. S-a aratat chiar si, adesea, cat de greu se merge cu mortul la groapa intr-un sat unde drumurile s-au deteriorat de la an la an, nu s-au reparat. Deci, taranul este adesea izolat, uitat, ignorat si atunci trebuie nu doar sa privim nostalgic si mioritic la satul de odinioara, ci sa vedem si drama satului romanesc de astazi", a spus patriarhul Daniel la vernisajul expozitiei de fotografie "Chipul satului romanesc", deschisa in Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

Patriarhul considera ca, in fata problemelor cu care se confrunta satul romanesc - depopularea, singuratatea, boala, lipsa de acces in asezarile rurale, lipsa apei curente - "avem nevoie de o cultura de responsabilitate si solidaritate cu oamenii de la sat".

"Sa nu uitam biserica din sat, cimitirul din sat, crucea eroilor, sa nu uitam scoala din sat, noi, care ne-am nascut la sat si ne-am mutat la oras si sa nu uitam pe oamenii saraci din satul in care ne-am nascut, sa-i ajutam, cel putin la marile sarbatori, la hramul satului si sa salvam unele case de la sat care sunt parasite. Sa le reparam, sa le cumparam, sa le facem case de vacanta. (...) E foarte important, daca avem posibilitatea, sa ajutam, ca aproapele nu-i doar vecinul. Este si cel cu care te-nrudesti. Si, in general, oamenii de la sat pretuiesc faptul ca n-au fost uitati", a mai spus patriarhul Daniel, potrivit Agerpres.

Inaltul ierarh a afirmat ca artistii fotografi au obligatia morala de a mobiliza societatea in favoarea satului.

"Avem obligatie morala. Ca aceste fotografii nu sunt facute doar sa ne impresioneze emotional, ci sa ne mobilizeze in mod responsabil, in mod exemplar, nu doar sa creeze emotie de moment, pana la lacrimi, ci sa ne determine sa facem o lucrare in favoarea satului. Altfel, il descriem frumos si devine lauda noastra un fel de parastas al satului romanesc. Noi avem nevoie de o reinviere", a subliniat patriarhul Daniel.

Patriarhul Daniel: Nu trebuie sa punem in evidenta doar jalea si suferinta, ci si speranta

Patriarhul considera insa ca "trebuie sa surprindem nu numai saracia, ci si prosperitatea unor sate, pentru ca avem si comune si sate din mediul rural mai frumoase", cum ar fi "satele foarte frumoase" din Bucovina, Maramures ori Rucar-Bran.

"Nu trebuie sa punem in evidenta doar jalea si suferinta, ci si speranta. Deci, trebuie sa avem deodata o privire realista, dar una cu speranta. Cine a ajuns intr-o functie de raspundere in sat, fie la Consiliul Judetean, fie la Guvern, sau in diferite institutii ale statului are obligatia morala sa ajute si satul lui. Asta nu inseamna deturnare de fonduri, ci stabilire de prioritati", a adaugat patriarhul Daniel.

Expozitia de fotografie "Chipul satului romanesc", care reuneste lucrari ce infatiseaza chipuri ale romanilor de la sate, s-a deschis miercuri in Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

Proiectul a fost realizat de fotografii Agentiei de Stiri Basilica in colaborare cu mai multi artisti care au evidentiat in lucrarile lor satul romanesc.

Expozitia "Chipul satului romanesc" va putea fi vizitata pana pe 9 martie si reuneste reunind lucrari semnate de fotografii: Andreea Acatrinei, Gina Buliga, Mioara Chiparus, Mirela Draghita, Raluca Ene, Mircea Florescu, Daniel Ghindea, Daniel Mandache, Sorin Onisor, Cezar Gabriel Popescu, Silviu-Florin Salomia, Ionut Tanciu si Madalina Ursu.

2019 este "Anul omagial al satului romanesc (al preotilor, invatatorilor si primarilor gospodari)" si "Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu si Iustin Moisescu si al traducatorilor de carti bisericesti" in Patriarhia Romana.