Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, marti, proiectul de ordonanta de urgenta prin care sunt modificate unele prevederi din OUG 7/2019.



In sedinta plenului, judecatoarea Mariana Ghena a precizat ca in cadrul Comisiei 1 a CSM s-a hotarat exprimarea unui vot negativ.

"Rezultatul Comisiei 1, unanimitate: in sedinta comisiei s-a hotarat exprimarea unui vot negativ cu privire la OUG 7/2019, avand in vedere faptul ca in propunerile facute in ultima ordonanta nu s-a tinut seama de propunerile exprimate de catre CSM, care s-au conturat intr-un mandat dat presedintelui CSM pentru a fi exprimat de catre acesta in sensul abrogarii textelor peste ceea ce a propus CSM", a mentionat Ghena, potrivit Agerpres.

Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta prin care se modifica prevederi din OUG 7/2019.

Potrivit preambulului proiectului, modificarile sunt necesare ca urmare a reactiilor "negative in ceea ce priveste anumite solutii legislative" cuprinse in OUG 7/2019 si "constatand ca in prezent aceste nemultumiri ale unor membri ai corpului magistratilor afecteaza functionarea optima a instantelor judecatoresti si a Parchetelor de pe langa acestea si genereaza pericolul de dezbinare a societatii".

"Aceste reactii au vizat in mod deosebit interventia operata in materia delegarii procurorilor in functiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea in functie se face de presedintele Romaniei, (...) modificarea legislativa care a dat judecatorilor posibilitatea de a candida si a fi numiti in cele mai inalte functii de conducere din cadrul Parchetelor, in acest din urma caz reclamandu-se o afectare a statutului si a independentei judecatorilor", se arata in proiectul de modificare a OUG 7/2019.