O a doua persoana a prezentat o remisiune de durata a virusului HIV-1, cel care produce SIDA, dupa intreruperea tratamentului si este probabil vindecata, urmeaza sa anunte marti o echipa de cercetatori in cadrul unei conferinte medicale, relateaza AFP, DPA si Reuters.





La zece ani dupa confirmarea primului caz al unui pacient cu HIV care a intrat in remisiune, un al doilea caz, cunoscut sub numele de "pacientul din Londra", nu a mai prezentat niciun semn de infectie cu acest virus de peste 19 luni, au afirmat cercetatorii in revista Nature.

Ambii pacienti au suferit transplanturi de maduva osoasa pentru a trata cancere de sange, primind celule stem de la donatori cu o mutatie genetica rara ce impiedica instalarea virusului HIV, informeaza Agerpres.

"Ajungand la o remisiune in cazul celui de-al doilea pacient prin utilizarea unei abordari similare am demonstrat ca 'pacientul din Berlin' nu a fost o anomalie", a declarat cercetatorul principal Ravindra Gupta, profesor la Universitatea din Cambridge, referindu-se la primul caz din lume de remisiune la un pacient cu HIV.

Milioane de persoane infectate cu HIV din intreaga lume tin sub control boala cu ajutorul unei terapii antiretrovirale (ARV), insa acest tratament nu conduce la disparitia virusului. "In prezent, singura modalitate de a trata HIV este administrarea de medicamente care contin virusul si pe care oamenii trebuie sa le ia toata viata", a notat Gupta.

"Aceasta reprezinta o provocare in tarile in curs de dezvoltare", in care milioane de oameni nu au acces la un tratament adecvat, a adaugat el.

Aproape 37 de milioane de persoane din intreaga lume traiesc cu HIV, insa numai 59% dintre acestia beneficiaza de tratamente antiretrovirale.

Aproape un milion de persoane mor in fiecare an din cauza afectiunilor legate de HIV.