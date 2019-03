Un colaj video a fost postat pe Facebook de catre reprezentantii PNL cu declaratii ale premierului Viorica Dancila ce contin greseli gramaticale.





"«Decat sa vorbesc liber si sa spun prostii, mai bine sa am o hartiuta in fata si sa spun lucruri corecte» - a spus doamna premier Dancila, spre exasperarea unei tari intregi. Nu doar ca Viorica Dancila recunoaste - in sfarsit - ca spune prostii daca vorbeste liber, dar realitatea ne demonstreaza ca inclusiv daca citeste de pe foi spune prostii.

Sa nu fii in stare nici sa citesti de pe foi, asta inseamna sa fii Viorica Dancila! Va punem la dispozitie, doamna premier, o scurta selectie a unor prostii pe care le-ati spus, chit ca le-ati citit de pe foi!", se arata in postarea PNL de pe Facebook.