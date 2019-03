Judecatorii Gabriela si Corneliu Barsan au povestit in cadrul emisiunii "Sinteza Zilei" de la Antena 3 ce s-a intamplat in urma cu 8 ani. Gabriela Birsan a fost achitata definitiv de catre magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care erau acuzata de DNA de mai multe infractiuni, printre care si luare de mita.





"Intamplarea a facut ca in acea zi sa nu plec direct spre casa si sa ma opresc unde aveam o programare. Niciun moment nu am stiut ce se va intampla. Cand am ajuns acasa n-am apucat decat sa-mi pun un halat pe mine si la vremea respectiva aveam o menajera care ma astepta acasa si urma sa plece si care foarte speriata a venit la mine si mi-a spus ca la poarta este cineva si filmeaza.

Am ramas surprinsa si am zis cine poate sa filmeze la poarta mea la acea ora. 'Nu, doamna, sunt mai multi si filmeaza'. Motiv pentru care, pe acea usa si pe care eu nu o foloseam si nu o folosesc nici in ziua de azi, pentru ca era mai aproape am zis sa deschid usa si sa vad cine e la poarta. Dar nu am apucat.

In fata mea a aparut o persoana extrem de inalta, un barbat care - si acesta e un moment pe care nu am sa-l uit toata viata - inainte de a spune orice mi-a aruncat in fata o legitimatie extrem de mare, exact ca in filmele americane.

Mi-a spus ca a venit pentru a efectua o perchezitie. La vremea respectiva eram judecator de 36 de ani, judecator care judecase cel putin 15 ani si in materie penala Reactia nu a fost fireasca, pentru ca eu l-am poftit in casa. Nici macar nu l-am intrebat in ce baza urmeaza sa faca o perchezitie.

Atat imi doream, sa raman in picioare sa pot gestiona ceea ce voiam sa stiu ca urma sa se intample. Pentru ca modul in care s-a intrat in casa, cu acordul meu, chiar colegial. m-a determinat sa cred ca poate urma sa aiba loc o discutie sau urma sa mi se spuna despre ce este vorba. Nu, urma nimic din cele ce v-am spus, ci doar am fost intrebata unde imi tin bijuteriile", a spus Gabriela Barsan, la Antena 3, citata de dcnews.ro.

Vezi interviul integral aici.