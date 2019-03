Avocata Ingrid Mocanu a reactionat in urma interviului acordat Antena 3 de catre judecatoarea Gabriela Birsan, care a fost achitata definitiv in urma unui proces care a durat aproape 8 ani.



"Doamna Birsan a fost executata de Morar. Oare de asta a schimbat raportul din unul de respingere in unul de admitere pentru sectia care ar trebui sa-l bage la puscarie pentru asta? Nu a catadicsit sa se abtina. Judecatoarea Pivniceru, desi prietena cu familia Birsan, a dat mandat de perchezitie cu incalcarea Conventiei. Judecatoarea Birsan a suferit si cei ce au distrus-o au fost trimisi la CCR. Si acum declara neconstitutionale dispozitii legale de un bun simt juridic normal ce privesc Sectia pentru Magistrati si codurile, modificari care incearca sa readuca normalitatea in justitie.

Morar a fost inlocuit de Kovesi, Papici a fost inlocuit de Popovici si Volintiru... atat a reusit sa faca acest stat.

Oameni penibili si fara valoare au distrus oameni de valoarea sotilor Birsan, un caz despre care am vorbit din prima clipa. Oameni frumosi, oameni verticali, adevaratul suflet si creier al acestei tari.

PS - In 1996 am ales sa iau lucrarea de diploma la decanul in functie, Corneliu Birsan, care era cel mai dur, mai exigent si mai profesionist cadru didactic al Facultatii Mele de drept... a lui Birsan si a lui Liviu Popescu... si pe care am iubit-o atat de mult ... si care a fost atat de mult batjocorita de niste suflete mizerabile", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.

Judecatoarele Gabriela Birsan si Iuliana Pusoiu au fost achitate definitiv de catre magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care erau acuzate de DNA de mai multe infractiuni, printre care si luare de mita.