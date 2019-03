Senatul a respins initiativa legislativa a deputatului USR Cristina Iurisniti prin care se propunea depolitizarea functiilor de conducere de la nivelul scolilor si a inspectoratelor scolare.



"Depusa in noiembrie 2017, initiativa isi propunea sa introduca o incompatibilitate in Legea Educatiei, in sensul imposibilitatii detinerii unor functii de conducere intr-un partid politic de catre directorii de unitati de invatamant sau de catre inspectorii scolari.

Timp de aproape 30 de ani, s-a incercat crearea unui sistem educational profund politizat, clientelar, in care autonomia decizionala si financiara au depins de decizia de la centru. Mai mult decat atat, prin numirea politica in functiile de conducere de la nivelul unitatilor scolare si a inspectoratelor, calitatea managementului s-a redus considerabil, iar meritocratia si performanta au fost inlocuite cu servilismul si impostura.

«Elevii, profesorii si parintii, prin asociatiile reprezentative, au cerut in mod constant depolitizarea unitatilor scolare, cresterea gradului de autonomie si responsabilizarea scolilor, insa, prin votul de saptamana trecuta al majoritatii PSD-ALDE din Senat observam din nou cum agenda politica nu interfereaza deloc cu interesele si nevoile cetatenilor. Nici deputatii, dar nici senatorii din actuala majoritate parlamentara nu au vrut sa inteleaga faptul ca exista o presiune uriasa din partea puterii politice asupra scolilor, resimtita atat de cadrele didactice, cat si de elevi si parinti», transmite deputatul USR Cristina Iurisniti.

Nu putem vorbi despre reforma educatiei, despre un leadership competent si meritocrat in invatamant, atat timp cat vom continua sa toleram clientelismul si lipsa de viziune a unor conducatori de institutii aflati acolo nu pentru a conferi plus valoare actului educational, ci pentru a raspunde cu celeritate la ordinele de partid", se arata intr-un comunicat USR.