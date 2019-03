Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca urmeaza sa o propuna pe Lia Olguta Vasilescu purtator de cuvant al partidului la primul Birou Permanent National al PSD.



"O sa o propun pe Olguta Vasilescu purtator de cuvant al partidului in primul Birou Permanent National", a declarat liderul social-democrat la Parlament.

In egala masura, el a tinut sa mentioneze ca hotararea sefei Executivului de a o coopta pe Olguta Vasilescu in functia de consilier pe infrastructura este "una foarte buna".

Citeste si: Olguta Vasilescu il contrazice pe Dragnea: Dancila si-a dorit sa raman in echipa guvernamentala



"Este un om foarte aplicat, foarte bine priceput, primar al Craiovei, care a schimbat enorm de mult acel oras, gestionand proiecte de infrastructura complicate, a aratat la Ministerul Muncii ca este foarte priceputa. Este un om care poate munci foarte mult si care poate ajuta prim-ministrul cu informatii, se poate si implica in a dinamiza anumite proiecte importante pe care ministerul Transporturilor le deruleaza. Eu cred ca decizia prim-ministrului de a o coopta in echipa este una foarte buna si sustin cu toata taria lucrul asta", a mai spus Dragnea, citat de jurnalul.ro.