Ion Cristoiu sustine ca seful statului ar trebui sa se nelinisteasca, intrucat liderul social-democrat, Liviu Dragnea, ar avea un mare avantaj.



"Am urmarit cu mare atentie inregistrarea de la Targu Joi si eu daca as fi in locul lui Klaus Iohannis m-as nelinisti pentru ca domnul Dragnea are un mare avantaj, se numeste spirala tacerii. Probabil ca la sondaje cand intrebi pe cineva care ar vrea sa il voteze, va zice ca nu il voteaza. Dar m-am uitat la inregistrarea pe Facebook de la Targu Jiu si raspunde unei nevoi de liniste mai mare decat raspundea Ion Iliescu.

Daca PNL nu se trezeste si nu introduce in discursul pentru europarlamentare si minima noastra demnitate, PSD spulbera cu tema ca trebui sa trimitem acolo oameni care sa raspunda cu demnitate. Tema demnitatii. Au fost alegeri parlamentare in Estonia, iar pe locul doi este un partid eurosceptic, iar asta inseamna ca este loc si la noi pe piata pentru ca aia din birocratia europeana sunt niste imbecili, nu isi dau seama desi a fost Brexit-ul, vine Polonia, Ungaria", a spus Cristoiu la Romania TV, citat de dcnews.ro.