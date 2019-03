Cantaretul Tudor Chirila sustine ca OUG 7 trebuie retrasa si ca in perioada urmatoarea "ne asteapta si mai multe trenuri deraiate si mai multe spitale pline de bacterii, vom fi din ce in ce mai saraci, mai needucati si tot mai multi romani vor pleca din tara".



"Intr-o democratie ordonanta 7 trebuie retrasa, iar sectia de investigare a magistratilor desfiintata. Justitia a pierdut atatea batalii in ultimul an incat nu ne mai permitem sa asistam la macelarirea ei. Si toate astea din disperarea unora de a scapa de puscarie si din dorinta de a putea legaliza jaful in forma continuata din banii cetatenilor romani si reinstaurarea coruptiei ca proiect de tara.



Discursurile din ce in ce mai rupte de realitate ale lui Liviu Dragnea care se adreseaza unui public sarac si needucat sunt dovada incontestabila ca Romania este capturata de un grup mafiot, rauvoitor si incompetent care nu va face nici cel mai mic gest catre reconstructia unei tari in deriva.

Ne asteapta si mai multe trenuri deraiate si mai multe spitale pline de bacterii, vom fi din ce in ce mai saraci, mai needucati si tot mai multi romani vor pleca din tara.

Nu vom avea autostrazile la care tanjim de atatia ani. Toate iluziile noastre se vor prabusi una dupa alta. Trebuie sa fim in strada si ca sa realizam ca suntem mai multi decat credem. Timpul lehamitei a trecut. Ideea ca protestele nu folosesc la nimic e falsa. Mai mult decat oricand se va vehicula ideea ca toate partidele sunt aceeasi mizerie tocmai pentru a descuraja oamenii sa se uneasca contra pericolului evident. Intre timp ei isi vor continua discursurile croite pe calapodul unui public prea sarac si needucat ca sa faca legatura intre propria saracie si justitie, coruptie si diversele grupuri mafiote de politicieni interesati exclusiv de deturnarea banilor romanilor. Trebuie sa fim in strada mereu ca sa aratam ca nu acceptam sa fim slugile unui stat, ci partenerii lui. Trebuie sa fim in strada ca sa aratam ca nu suntem prosti si nici manipulabili.

Ordonanta 13 a cazut pentru ca in mai putin de jumatate de ora in Piata Victoriei au fost treizeci de mii de oameni. Ordonanta 7 ar trebui sa cada la fel, iar voturile celor care vor o schimbare reala in tara asta ar trebui sa trimita PSD -ALDE la groapa de gunoi a istoriei.

Este o lupta incredibil de grea, incepe cu fiecare dintre si cu modul in care parcam (a se citi ne pasa de celalalt) dar nu este o lupta imposibil de castigat. Romania merita mai mult decat un prim ministru fata de care Elena Ceausescu chiar era savant de renume mondial, un prim ministru manevrat de un smecheras incult care le vorbeste saracilor despre patriotism si bunastare, dar nu e capabil sa-si justifice averea. Pentru ca, totusi, in tara in care Liviu Dragnea si baietii lui nu sunt in stare sa construiasca nimic, doua fete si zeci de mii de romani construiesc un spital. Numai ca anomalia in care noi le dam bani lor sa fure pentru ca mai apoi sa scoatem alti bani din buzunar ca sa compensam pentru jaful lor din banii nostri trebuie sa se termine. Pentru asta trebuie sa fim in strada", a scris Tudor Chirila pe Facebook.