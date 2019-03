Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a publicat o scrisoare in mai multe limbi pe site-ul presedintiei franceze, printre care si in limba romana, aceasta fiind intitulata "Pentru o Renastere europeana", informeaza hotnews.ro

Redam integral textul postat de liderul de la Palatul Elysee:

"Cetateni ai Europei,

Imi permit astazi sa ma adresez direct voua, nu doar in numele istoriei si al valorilor care ne unesc, ci si pentru ca este urgent. Peste doar cateva saptamani vor avea loc alegerile europene, decisive pentru continentul nostru.

Nicicand nu a fost Europa mai necesara de la cel de-al doilea Razboi Mondial pana astazi, si totusi niciodata nu s-a aflat ea intr-un mai mare pericol decat acum.

Brexit-ul este simbolul acestui pericol

Simbol al crizei Europei, care nu a stiut sa raspunda nevoilor de protectie a popoarelor in fata marilor socuri care au zdruncinat lumea contemporana. Totodata este un simbol al riscului european. Riscul nu este apartenenta la Uniunea Europeana, ci minciunile si iresponsabilitatea care pot sa o distruga. Cine le-a spus britanicilor adevarul despre viitorul lor dupa Brexit ? Cine le-a vorbit despre pierderea accesului la piata europeana? Cine a evocat riscurile la care se expune pacea din Irlanda daca se revine la granitele din trecut? Inchiderea in sine nationalista nu propune nimic; este o reactie de respingere fara proiect. Iar aceasta capcana ameninta intreaga Europa: cei care exploateaza furia oamenilor raspandesc stiri false si fac promisiuni desarte.

In fata acestor manipulari, noi trebuie sa ramanem fermi. Mandri si lucizi. Sa spunem mai intai ce este Europa. E un succes istoric: reconcilierea unui continent devastat, intr-un proiect inedit de pace, de prosperitate si de libertate. Sa nu uitam niciodata acest lucru. Un proiect care si astazi ne protejeaza in continuare: ce tara ar putea actiona singura in fata strategiilor agresive ale marilor puteri? Cine ar putea pretinde ca este suveran, de unul singur, in fata gigantilor din domeniul digital? Cum am putea noi rezista la crizele capitalismului financiar fara moneda euro, care este o forta pentru intreaga Uniune? Europa mai inseamna si miile de proiecte care au schimbat, in viata cotidiana, chipul teritoriilor noastre, o scoala renovata aici, o sosea construita acolo, ori accesul la Internet in banda larga care se extinde si dincolo. Este o lupta si un angajament de zi cu zi, deoarece atat Europa, cat si pacea, nu sunt un dat imuabil. In numele Frantei, eu duc neincetat aceasta lupta pentru progresul Europei si pentru apararea modelului european. Noi am aratat ca ceea ce ni se spunea ca e inaccesibil, si anume crearea unei aparari europene sau protectia drepturilor sociale, este posibil.

Insa trebuie sa facem mai mult, si mai repede. Deoarece mai exista o capcana, a statu quo-ului si a resemnarii. In fata marilor socuri ale lumii, cetatenii ne intreaba adesea: „Unde e Europa? Ce face Europa?”. Au inceput sa o vada ca pe o piata fara suflet. Or Europa nu e doar o piata, ea este un proiect. O piata e ceva util, dar nu trebuie sa ne faca sa uitam necesitatea frontierelor care protejeaza si a valorilor care unesc. Nationalistii se inseala atunci cand pretind ca ne apara identitatea retragandu-ne din Europa; caci ceea ce ne reuneste, ne elibereaza si ne protejeaza este civilizatia europeana. Dar se inseala si cei care ar vrea sa nu se schimbe nimic, pentru ca nu tin seama de temerile care ne strabat popoarele, de indoielile care ne submineaza democratiile. Ne aflam la un moment decisiv de rascruce pentru continentul nostru; un moment in care, colectiv, va trebui sa reinventam, politic si cultural, formele civilizatiei noastre intr-o lume care se transforma. Este momentul Renasterii europene. De aceea, rezistand tentatiilor de inchidere in sine si de dezbinare, va propun sa construim impreuna aceasta Renastere in jurul a trei mari ambitii: libertatea, protectia si progresul.

Apararea libertatii noastre

Protejarea continentului nostru

Modelul european are la baza libertatea omului, diversitatea opiniilor si a creatiei. Libertatea noastra cea dintai este libertatea democratica, aceea de a ne alege guvernantii in vreme ce, la fiecare scrutin, puteri straine cauta sa ne influenteze voturile. Propun sa se creeze o Agentie europeana de protectie a democratiilor care va furniza tuturor Statelor membre experti pentru a proteja procesul electoral impotriva atacurilor cibernetice si a manipularilor. In acest spirit de independenta, va trebui de asemenea sa interzicem finantarea partidelor politice europene de catre puterile straine. Trebuie sa interzicem, prin reguli europene, orice discurs de ura si de violenta pe Internet, deoarece respectul persoanei umane este fundamentul civilizatie noastre de demnitate.Avand drept fundament reconcilierea interna, Uniunea Europeana a uitat sa se aplece asupra realitatilor din lumea contemporana. Or nicio comunitate nu creaza un sentiment de apartenenta daca nu are limite pe care sa le protejeze. O frontiera inseamna libertate in securitate. Noi trebuie sa revizuim din temelii spatiul Schengen: toti cei care vor sa participe la aceasta reorganizare trebuie sa indeplineasca anumite obligatii de responsabilitate (controlul riguros la frontiere) si de solidaritate (o politica unica de azil, cu aceleasi reguli de primire si de refuz peste tot). O politie de frontiera comuna si un oficiu european de azil, obligatii stricte de control, o solidaritate europeana la care sa contribuie fiecare tara, sub autoritatea unui Consiliu european de securitate interna: in fata migratiilor, eu cred intr-o Europa care isi protejeaza atat valorile, cat si frontierele.

Aceleasi exigente trebuie sa se aplice si la aparare. In ultimii doi ani s-au realizat progrese importante, insa noi trebuie sa dam o orientare clara: un tratat de aparare si de securitate va trebui sa defineasca obligatiile indispensabile ale fiecaruia, in acord cu NATO si cu aliatii nostri europeni: cresterea cheltuielilor militare, clauza operationala de aparare reciproca, Consiliul de securitate european in asociere cu Regatul Unit pentru a pregati deciziile noastre colective.

Frontierele noastre trebuie de asemenea sa asigure o justa concurenta. Care putere din lume accepta sa continue schimburile cu cei care nu-i respecta niciuna din regulile sale? Noi nu putem sa suportam fara sa spunem nimic. Trebuie sa ne reformam politica de concurenta, sa ne refondam politica comerciala: sa sanctionam sau sa interzicem in Europa intreprinderile care aduc atingere intereselor noastre strategice si valorilor noastre esentiale, cum sunt normele de mediu, protectia datelor si plata corecta a impozitelor; si sa ne asumam, in cadrul industriilor strategice si a pietelor noastre publice, o preferinta europeana asa cum o fac si concurentii nostri americani sau chinezi.

Regasirea spiritului de progres

Europa nu este doar o putere de rang secund. Intreaga Europa este o avangarda: ea a stiut intotdeauna sa defineasca normele progresului. Pentru aceasta, ea trebuie sa sustina un proiect de convergenta mai degraba decat unul de concurenta: Europa, locul in care s-a creat securitatea sociala, trebuie sa instaureze pentru fiecare lucrator, de la Est la Vest si de la Nord la Sud, un scut social care sa-i garanteze aceeasi remuneratie la acelasi loc de munca si un salariu minim european, adaptat la fiecare tara si discutat in fiecare an in mod colectiv.

Reasezarea pe calea progresului inseamna de asemenea sa preluam initiativa in lupta pentru mediu. Ne vom putea oare privi in ochi copiii daca nu ne indeplinim obligatiile climatice? Uniunea europeana trebuie sa-si fixeze ambitia – 0 carbon pana in 2050, injumatatirea pesticidelor pana in 2025 – si sa-si adapteze politicile la aceasta exigenta: o Banca europeana a climatului pentru finantarea tranzitiei ecologice; o forta sanitara europeana pentru a reintari controlul alimentelor noastre; impotriva amenintarii lobby-urilor, evaluarea stiintifica independenta a substantelor periculoase pentru mediu si sanatate... Acest imperativ trebuie sa ne ghideze toate actiunile: de la Banca Centrala la Comisia europeana, de la bugetul european la planul de investitii pentru Europa, toate institutiile noastre trebuie sa aiba ca mandat climatul.

Progres si libertate inseamna sa poti trai din munca ta: pentru a crea locuri de munca, Europa trebuie sa anticipeze. De aceea ea trebuie nu doar sa reglementeze gigantii din sectorul digital, prin crearea unei supravegheri europene a marilor platforme (sanctionarea mai rapida a nerespectarii dreptului concurentei, transparenta algoritmilor lor…), dar si prin finantarea inovatiei prin dotarea noului Consiliu European al inovatiei cu un buget comparabil cu cel din Statele Unite, pentru a deveni varful de lance al noilor revolutii tehnologice, cum ar fi inteligenta artificiala.

O Europa care se proiecteaza in lume trebuie sa priveasca si catre Africa, cu care trebuie sa initiem un pact pentru viitor. Asumandu-ne un destin comun, sustinandu-i dezvoltarea in mod ambitios si nu defensiv: investitii, partenariate universitare, educatie pentru fete…

Libertate, protectie, progres

Pe acesti piloni noi trebuie sa construim Renasterea europeana. Nu ii putem lasa pe nationalisti, care nu au solutii, sa exploateze furia popoarelor. Nu avem dreptul sa fim somnambulii dintr-o Europa vlaguita. Nu ne mai putem complace in rutina si in invocatii. Umanismul european inseamna o exigenta de actiune. Iar cetatenii, peste tot, cer sa ia parte si ei la schimbare. Va invit sa instauram, inainte de finele acestui an, o Conferinta pentru Europa pentru a propune toate schimbarile de care proiectul nostru politic are nevoie, fara niciun tabu, nici macar revizuirea tratatelor. Aceasta conferinta va trebui sa asocieze paneluri de cetateni, sa discute cu universitarii, cu partenerii sociali, cu reprezentantii religiosi si spirituali. Ea va defini o foaie de parcurs pentru Uniunea Europeana care sa traduca aceste mari prioritati in actiuni concrete. Vom avea dezacorduri, dar e mai bine oare o Europa incremenita sau o Europa care merge inainte, fie si in ritmuri diferite uneori, si care ramane deschisa tuturor?

In aceasta Europa, popoarele isi vor recapata controlul asupra propriului destin; in aceasta Europa, Regatul Unit, sunt sigur de aceasta, isi va regasi pe deplin un loc.

Cetateni ai Europei, impasul Brexit-ului este o lectie pentru noi toti. Haideti sa iesim din aceasta capcana, haideti sa dam un sens alegerilor care se apropie si o lectie tuturor. Voi veti decide daca Europa si valorile ei de progres trebuie sa ramana mai mult decat o paranteza in istorie. Este alegerea pe care v-o propun, pentru ca impreuna sa trasam calea Renasterii europene.