Actorul Luke Perry, unul dintre protagonistii serialului de televiziune "Beverly Hills, 90210", spitalizat de pe 27 februarie la Los Angeles dupa ce suferise un accident vascular cerebral (AVC), a murit luni, la varsta de 52 de ani, in prezenta membrilor familiei sale, a confirmat pentru AFP agentul de presa al starului american.



Actorul devenise celebru cu rolul Dylan McKay din serialul "Beverly Hills, 90210", care a fost difuzat in multe tari din lumea intreaga in anii '90. Luke Perry a filmat in ultimele saptamani la Los Angeles pentru serialul "Riverdale", o productie inspirata din benzi desenate.

Luke Perry a murit in urma unui atac vacular cerebral. Starul a incetat din viata in prezenta copiilor lui, Jack si Sophie, logodnicei sale - Wendy Madison Bauer - si fostei sale sotii - Minnie Sharp. Alaturi de el au fost prezenti si mama, fratele si sora actorului.

Luke Perry a fost spitalizat pe 27 februarie, aceeasi zi in care studioul Fox a anuntat ca va relansa serialul "Beverly Hills, 90210" prin intermediul unui set de sase episoade, ce vor fi difuzate in vara acestui an.

Numele lui Luke Perry nu aparea insa in distributia acestui proiect.

Sase personaje din serialul original - Brandon Walsh (Jason Priestley), Kelly Taylor (Jennie Garth), Steve Sanders (Ian Ziering), Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris), David Silver (Brian Austin Green) si Donna Martin (Tori Spelling) - vor face insa parte din distributia acestui nou sezon