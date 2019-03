Infrastructura aeroportuara s-a dezvoltat tot mai mult in ultimii ani, iar turistii, cat si romanii, incep sa isi diversifice rutele. Astfel, aeroportul Otopeni devine usor, usor, din ce in ce mai putin ravnit ca si amplasare strategica de catre companiile de Rent a Car.



Suntem intrigati de cum evolueaza piata, iar aceasta curiozitate ne impinge sa vorbim cu o companie locala, situata langa Aeroportul Otopeni:

Alana Rent a Car, companie de inchirieri auto, se extinde in intreaga tara, avand deja filiale in Bucuresti, Otopeni, Timisoara, Brasov, Sibiu, Iasi, Cluj si Constanta. Fondatorul Alana Paul Ghita a vorbit intr-un interviu despre piata de inchirieri auto si modul prin care antreprenorii romani isi pot extinde afacerile din domeniu.

Compania Alana Rent a Car a fost fondata si activeaza in domeniul inchirierilor auto din anul 2009. A crescut de la o companie cu o flota de doar 5 masini, la o flota de peste 80 masini, la nivel national.



In segmentul inchirierilor auto, Alana a reusit sa creasca printre competitori precum Sixt, Autonom sau Avis.



Lucrez in domeniul inchirierilor auto de peste 15 ani si ce pot sa spun este ca piata devine tot mai competitiva. Desigur, mereu se poate sa prinzi o parte din piata, dar ca sa te extinzi, devine din ce in ce mai dificil si riscant. De exemplu, spatiile de birouri in aeroport sunt inchiriate de mult timp, iar cine are loc nu planuieste sa renunte la el. Mi se pare, totusi, ca inchirierea unui birou in aeroport este nejusta fata de client, fiindca trebuie sa aplici preturi ma mari, astfel incat sa poti acoperi chiria de 2-3 ori mai mare decat in afara aeroportului. Cu toate acestea, clientii tind sa se duca tot catre reprezentantele ce-si au biroul acolo, a declarat Paul Ghita, administratorul companiei de inchirieri Alana.

Faptul ca ne extindem la nivel national ne va pune la incercare, atat in Timisoara, noua agentie, cat si peste tot in Romania. Fie reusim, fie nu. Repet: vom reusi numai daca romanii au incredere in noi si ne ajuta, folosind serviciile noastre, a afirmat Paul Ghita.

. Asta inseamna ca 67% din piata de inchirieri auto in Romania este ocupata de capital strain, insa pare ca acest procent tinde sa se schimbe, cel mai probabil in anii urmatori.Ultima filiala pe care au inaugurat-o este cea din Timisoara, in proximitatea Aeroportului Traian Vuia si ofera servicii de inchirieri auto ieftine in Timisoara pentru a atrage segmentul de piata din judetul Timis.Insa, filiala de baza este cea de langa Aeroportul Otopeni care, in continuare, reprezinta un stalp principal de venit pentru companiile din zona.

”As spune ca aproximativ 45% din venitul intregii companii vine din filiala de la Otopeni”, spune Adi, membru al echipei Alana Rent a Car.

Unde crezi ca va ajunge Alana Rent in afara granitelor in 5 ani?

Paul Ghita: "Nu stiu daca in urmatorii 5 sau 15 ani, dar sunt sigur ca Alana fie se va extinde in intreaga Europa, fie va inceta sa existe. Cine nu evolueaza, ramane in urma, si daca ramai mult in urma, lumea nu te mai vede. Deci este critic ca noi, companie romaneasca, sa ne stabilim ca jucatori importanti in piata nationala a inchirierilor auto mai intai".

Exista riscuri financiare pe care trebuie sa le aiba in vedere un tanar antreprenor inainte de a porni o afacere in domeniul de Rent a Car din Romania?

Paul Ghita: "Desigur, ca in oricare alt domeniu. Sa oferi servicii calitative inseamna sa oferi masini noi. Sa oferi masini noi inseamna ca trebuie sa ceri preturi mai mari decat daca ai oferi masini vechi. Ceea ce este un risc, fiindca mai intai investesti in flota, iar apoi afli daca oamenii sunt dispusi sa plateasca. Pana acum, noi am invatat ca romanii sunt dispusi sa plateasca pentru calitate si devenim din ce in ce mai educati cu privire la beneficiile de a te deplasa cu o masina din 2017 - 2018 versus riscurile la care te expui cand conduci o masina din 2010 sau mai veche”.



Cum poate o companie de rent, cu capital romanesc, sa creasca in Romania?

Paul Ghita, fondatorul Alana Rent a Car, ne raspunde: ”Este nevoie de multa perseverenta si orientare catre client. Clientii vin la tine din motive mai mult sau mai putin obiective, dar se intorc numai si numai daca serviciile pe care le oferi sunt exceptionale. In plus, un client multumit va face povesti si prietenilor, iar reclama pe care ne-o fac clientii este mult mai valoroasa pentru noi decat orice alt tip de promovare. Speram, astfel, prin aceasta expansiune la nivel national, sa ne bucuram in continuare de suportul cat mai multor clienti, fiindca avem nevoie de ei ca sa sustinem calitatea serviciilor si, deci, sa existam in piata romaneasca, cu capital romanesc, in continuare. In 2019, am investit foarte mult in extinderea flotei de masini”.

Clientii cauta firmele care ofera cele mai bune masini, la cele mai bune preturi.

Acest raport nu este insa unul constant. El variaza de la un segment de clienti la altul. Un turist nu va fi la fel de pretentios ca un om de afaceri, dar in acelasi timp nici nu e dispus sa ofere un pret prea mare pentru acest serviciu.

Cei de la Alana Rent spun ca banii romanilor nu vor fi suficienti in viitor, fiindca grupul tinta al pietei de inchirieri auto in Bucuresti sunt turistii straini, fiind intotdeauna mai predispusi sa apeleze la aceste servicii, iar acesti clienti sunt atrasi de catre companiile internationale.

"Asadar, pana nu reusim noi, companie romaneasca, sa ne extindem in alte tari, sa atragem clientii direct de acolo catre Romania, firmele straine mereu vor fi in fata noastra. Este o economie bazata pe merit. Un merit brutal, dar cinstit. Este datoria noastra sa luam aspectele acestea in calcul si sa facem tot ce putem, cate un pas pe rand", spune, in incheiere, Paul Ghita, administrator Alana Rent a Car.