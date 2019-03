Chiar dacă anual se lansează noi dispozitive inovatoare, multe dintre care ar goli buzunarele și portofelul, sunt încă o mulțime de telefoane ieftine cu performanțe bune.





În cazul în care vrei să îți cumperi un smartphone nou, dar nu vrei să fii nevoit să îți iei credit pentru asta, iar în același timp să aibă și niște performanțe bune, venim noi cu niște recomandări de telefoane ieftine care să-și facă bine treaba.

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite este exact ceea ce așteptăm de la un mid-range din categoria aceasta oferit de chinezi - un telefon ieftin cu performanțe bune, ecran decent și cameră folosibilă. Principalele puncta forte ale telefonului este că are un design modern, care seamănă cu terminalele mai scumpe, și sticlă pe spate, precum și cameră foto bună în condiții de lumină bune. Îl cumparati de aici, fiind redus acum cu 35%.

Motorola One

Motorola One e un telefon ieftin cu Android, are un design frumos, chiar dacă lipsit de originalitate. Telefonul este echipat cu încărcare rapidă a bateriei, și un mod portret de la cameră rezonabil. Pentru cei care nu vor să dea mult peste 1.000 de lei pe un telefon, dar au nevoie de cameră bună și un dispozitiv care să arate cum trebuie, Motorola One e o opțiune viabilă pe piața de low-mid range. Pune telefonul in cos aici.

Samsung Galaxy A7 (2018)

Galaxy A7 este și el un telefon accesibil care merită cumpărat. Cu o cameră principală triplă, telefonul e un adevărat mid-range premium. Camera triplă avansată a Galaxy A7 ajustează în mod automat saturația, balanța de alb și luminozitatea. Datorită camerei frontale de 24MP și a blițului reglabil LED, puteți capta selfie-uri luminoase și clare în orice moment al zilei. Telefonul are o baterie de 3.300 de miliamperi/oră și are Android 8.0 modificat de către Samsung. Il gasesti aici.

Huawei Mate 10 lite

Huawei Mate 10 Lite este un telefon aproape premium – un mid range de dimensiuni mari prin care Huawei speră să ajungă la cât mai mulți români. Huawei Mate 10 Lite este un telefon pentru cei care doresc un terminal cu ecran mare. Performanțele, raportate la preț, sunt de excepție. Procesorul este un Kirin 659, produs chiar de către chinezi, cu opt nuclee. Memoria RAM este de 4 GB, iar capacitatea de stocare este de 64 de GB. Telefonul are dualSIM, iar în locul unei noi cartele poți să pui un card microSD de până la 256 de GB. Telefonul poate fi cumpărat de aici.

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6 este un telefon ieftin cu performanțe decente. Acesta integrează un ecran imersiv Super AMOLED Infinity Display, cu specificații suplimentare ce includ un senzor de amprentă pe spate, ceea ce îl transformă în cel mai elegant și practic telefon din seria J de până acum. În același timp, puternicul procesor Octa-Core de 1,6 GHz este capabil să efectueze sarcini mai avansate. Samsung Galaxy J6 poate fi cumpărat de aici.